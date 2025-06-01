香格里拉對話 菲防長嗆中國與會者「宣傳式提問」

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」回嗆中方。(美聯社)

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡 舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」上，回嗆中方與會者詢問菲美軍事合作及南海爭端問題時，是「以提問的形式進行宣傳」，引起台下一陣掌聲。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在「香格里拉對話」出席「跨區安全連結」全體會議並發表專題演說。

在演說後問答時間，有身穿中國人民解放軍 軍裝的人士指名鐵歐多洛提問，美國正對本區域出售更多武器，且在菲律賓設置更多軍事基地，是否擔心美國在亞洲掀起代理人戰爭。

另一名身穿解放軍軍裝的人士接著提問，越南 與馬來西亞都與中國存有歧見，但這兩國能與中國有效處理歧見，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也建議菲律賓與中國開啟對話，菲律賓是否可能聽取建議，改變對南海爭端的現行作法，或是要繼續擔任「域外強權」的代理人。

鐵歐多洛回應時感謝這兩位與會者「以提問的形式進行宣傳」，話音落後，台下就響起一陣掌聲。

鐵歐多洛說，菲律賓、馬來西亞和越南都是主權獨立的國家，有自己的對外政策，但相信如果中國把對菲律賓的所作所為施加在馬來西亞、越南身上，他們對中國的反應會與今天不同。

菲律賓政府近年來多次指控中國海警船在南海驅逐菲律賓漁民，剝奪漁民生計，並對菲國公務船衝撞、噴射水柱，以及對菲律賓公務飛機投擲燃燒彈。

作為反制，馬尼拉以向國際社會公開中方霸凌行為，以及擴大與理念相近國家之間的安全與軍事合作等策略，對抗中國在南海的擴張。

就是否與中國開啟對話，鐵歐多洛表示，對話必須建立在信任之上，中國還有很多信任建設工作要做，他個人目前無法信任一個高壓方式統治自己百姓的國家。

鐵歐多洛指責中國言行不一，稱1995年中國在美濟礁興建竹屋，聲稱僅作為漁民避風港，但如今已把美濟礁修建為高度軍事化的人造島；中方稱意在和平，卻持續阻撓菲律賓在南海依國際法行使合法權益。

鐵歐多洛指出，「世界上沒有國家支持中國的九段線主張，有不少於50個國家與菲律賓共同譴責中國在南海的行為，卻沒有任何國家譴責菲律賓在領土和主權遭受威脅時挺身對抗中國。」