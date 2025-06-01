南韓總統大選本周登場 盤點股市的潛在贏家

南韓本周二舉行總統大選結果，分析師說，無論由誰當選都將提振股市。圖為南韓選民提前到投票所投票。(美聯社)

南韓 選民在經歷六個月的政局動盪後，將於3日選出新任總統，分析師表示，政局明朗有助提振南韓股市，能源、券商和國內消費等類股將成為最大受惠者，而新政府可能推出刺激措施及追加預算，也可能推升南韓公債殖利率 。

南韓執政黨候選人金文洙與在野黨李在明 等兩位主要候選人的政見都有利於股市，民調領先的李在明矢言要讓Kospi指數翻漲一倍至5,000點，並將致力於加強董事會對股東的責任。金文洙也承諾，將透過對長期股東減稅和降低股息收益稅率，支持市場。

韓國投資管理公司（KIM）投資組合經理人金棋白（音譯）認為，無論結果如何，韓股都會有價值重估（re-rating）行情」。稅改法和公司治理法是助長這種樂觀情緒的主因。

彭博資訊報導，李在明承諾扶持股市，可望帶動交易量，券商股價有望更上層樓，潛在贏家包括未來資產證券和Kiwoom證券等公司。他還計畫將已買回庫藏股的註銷制度化，可能刺激許多企業集團的股價上漲。持有大量庫藏股的LS集團、SK公司和三星物產等公司股票預料有上漲空間。

能源股方面，若支持核電的金文洙勝選，核能股有望延續漲勢，但再生能源股可能承受壓力。李在明則呼籲擴大再生能源來源，並承諾2040年關閉所有燃煤電廠。他也反對建造新核電廠。

由於李、金兩人都說選後要推出刺激措施，可望提振國內零售商需求，樂天購物和現代百貨等公司股價今年將漲超過48%，漲幅將是逾十年最大。外國基金也青睞KB金融集團等銀行股，銀行指數今年已漲22%。