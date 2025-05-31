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義大利青年人才大舉出走 人口危機雪上加霜

編譯任君翔／綜合外電
受過教育的義大利年輕人，紛紛出走國外，尋求更好的就業機會。路透
受過教育的義大利年輕人，紛紛出走國外，尋求更好的就業機會。路透

義大利央行警告，受過教育的義大利年輕人，正出走國外，尋求更好的機會，讓苦於勞動力快速老化的該國經濟，面臨更嚴峻的壓力。

英國金融時報（Financial Times）報導，義大利央行總裁帕內塔（Fabio Panetta）說，義國必須為留住人力資本而採取更多行動，並確保年輕人能有效就業，以支持經濟成長。

去年，約有15.6萬的義大利人遠走他鄉，前往德國、西班牙、英國及其他國家，移出人口較2023年增長了36.5%。根據義大利官方統計機構Istat資料，去年共有近19.1萬人離開義大利，是25年以來最多；其中包含3.5萬長期居留義大利的外籍人士（主要是返鄉的羅馬尼亞人）。

歷經出生率數十年直線下滑，義大利是歐洲各國中，人口減少最劇烈的國家之一。該國目前的5,900萬人口中，年齡在65歲以上者約占四分之一，而14歲以下兒童僅占12%。到2040年時，工作年齡人口預計將會再減少500萬人。

根據Istat資料，2014-2023年間，有超過100萬人至國外定居，且數字每年穩定上升。其中超過三分之一（36.7萬人）年齡在25-35歲之間，包含14.6萬大學畢業生。受過教育青年的出走潮，隨時間推移而增強，在2014年，僅三分之一的義大利移出人口受過大學教育，這個數字在2023年（該資料細項公開的最近一個年度）成長至二分之一。

帕內塔說，促使人民移居海外的其中一項推力在於，義大利目前實際工資低於2000年時的水準，成長遠不如其他主要歐洲國家，主要原因是後疫情時期的通膨影響。

即便帕內塔表示，義大利可以透過招聘更多外籍勞工，來彌補益發嚴重的勞動力短缺問題。但義大利央行仍估計，該國工作年齡人口減少，將可能拖累該國國內生產毛額（GDP）下滑11%。

義大利 央行 疫情

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