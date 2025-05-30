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安倍晉三遺孀訪俄 普亭接見贈花

中央社東京30日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）29日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）29日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右）。美聯社

俄羅斯克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）29日接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。5個月前時任美國總統當選人川普也曾在佛羅里達州海湖莊園接待她。

法新社報導，現年62歲的安倍昭惠並非以官方身分訪問俄羅斯，而日本政府今天表示，當局並未就此行與安倍昭惠聯繫。日本與俄羅斯關係冷淡。

根據克里姆林宮昨天刊登的英文聲明，普亭表示，締結「我們兩國之間的和平條約」是安倍晉三的「夢想」。

普亭表示：「今非昔比，我們今天不會談論這個方面。」他向安倍昭惠送上鮮花，據報還讓她搭乘他的總統座車前往莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）欣賞芭蕾舞。

儘管普亭在2016年訪問安倍晉三故鄉山口縣，但日俄關係從未升溫，且自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來急劇惡化。

安倍昭惠表示，她的丈夫與普亭見過不下27次。安倍昭惠去年9月也曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。

克里姆林宮引述安倍昭惠的話說：「我想補充一點，即使在烏克蘭相關局勢開始具挑戰性後，我的丈夫也一直希望與您見面。遺憾的是，情勢使得後續的會面無法實現，他的生命戛然而止。」

安倍晉三2022年7月8日在街頭助選演說時遭槍擊喪生。他在美國總統川普首次執政時，也與對方關係密切，曾贈送他金色高爾夫球桿，但川普2023年承認一度忘記這根球桿放在何處。

安倍 普亭 俄羅斯

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