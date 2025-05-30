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赫塞斯會東協防長 強調美方加強東南亞國防合作

中央社新加坡30日專電
香格里拉對話今天在新加坡展開，美國國防部長赫塞斯（圖）與多位東南亞國家國防部長和代表會面。歐新社
香格里拉對話今天在新加坡展開，美國國防部長赫塞斯（圖）與多位東南亞國家國防部長和代表會面。歐新社

香格里拉對話今天在新加坡展開，美國國防部赫塞斯與多位東南亞國家國防部長和代表會面。他表示，美方將持續與東南亞地區接觸，並加強與東協國家的國防事務合作。

香格里拉對話今天至6月1日在新加坡舉行。新加坡國防部發布新聞資料表示，赫塞斯（Pete Hegseth）與新加坡國防部長陳振聲及其他東南亞國家的國防部長和代表，出席非正式的東南亞－美國防長會議。

赫塞斯在會中談到共同的安全挑戰，並重申美國對區域的堅定承諾。赫塞斯說，美國相信基於共同價值觀的務實合作，以及強而有力的夥伴關係，「美方將繼續與東南亞地區保持接觸，並透過東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus）等機制，加強與東協國家防務合作」。

他指出，網路安全是東協與美國合作的關鍵新興領域，包括透過東協防長會議網路安全與資訊卓越中心（ACICE）展開合作。

陳振聲表示，歡迎美國承諾在遵守國際法與和平解決爭端等共同原則的基礎上與東協接觸，並重申東協重視與美方進行坦誠、開放的對話，希望透過以東協為中心、開放包容的區域安全架構，促進區域和平穩定；期待在現有合作基礎上，與美國在網路安全、反恐和關鍵海底基礎設施安全等新興領域加強合作。

今年香格里拉對話在中國防長缺席下，預料赫塞斯將進一步向亞洲各國國防領袖展現美方作為區域夥伴角色。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在香格里拉對話發表演說，向東南亞表明法國可作為美、中之外的第三可靠選項。

東南亞 國防部 赫塞斯

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