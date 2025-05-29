俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

英國海軍29日指出，俄羅斯間諜船「尤里伊凡諾夫號」（左）5月中旬現蹤英國水域，英方出動防空驅逐艦「龍」（右）及「梅林」反潛直升機伴隨監控。（英國海軍提供）中央社

英國海軍今天表示，近日有數艘俄羅斯 船艦現蹤英國水域，包括一艘間諜 船和一艘匿蹤護衛艦，英方出動數艘艦艇及直升機伴隨監控。

這已是英國海軍5月第2次執行類似任務；上一次約3週前，監控俄羅斯「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦。

根據英國海軍的資訊，俄羅斯間諜船「尤里伊凡諾夫（Yuri Ivanov）號」在英國水域現蹤的時間點，正值北大西洋公約組織（NATO）在大西洋北部水域舉行的大規模實彈軍演「可畏之盾」（Formidable Shield）進入尾聲。

英國海軍45型（Type-45）防空驅逐艦「龍」（HMS Dragon）在結束軍演任務後，隨即投入監控「尤里伊凡諾夫號」，期間並出動一架「梅林」（Merlin）反潛直升機 。「尤里伊凡諾夫號」當時正在鄰近蘇格蘭的英國西北方水域出沒。

英方持續監控「尤里伊凡諾夫號」，直到它返回北極圈為止。驅逐艦「龍」15日才剛在「可畏之盾」軍演期間，以「海毒蛇」（Sea Viper）防空飛彈成功摧毀一個模擬超音速飛彈攻擊、循螺旋曲折軌跡飛行的假想敵目標，創英國海軍首例。英方當天發射的是經特別改造、具遙測功能的「海毒蛇」，以利記錄、分析實測數據。

監控「尤里伊凡諾夫號」之際，英國海軍另陸續出動兩艘「狩獵級」（Hunt-class）水雷反制艦及814航空中隊一架「梅林」反潛直升機，伴隨監控常規配備包含火砲和飛彈系統的俄羅斯海軍「守護級」（Steregushchiy-class）護衛艦「堅毅號」（RFN Stoikiy）。

英國海軍表示，「堅毅號」在英吉利海峽向西航行、與兩艘自地中海啟程的俄羅斯商船會合後，護送這兩艘商船往東航行至波羅的海。

這兩艘俄羅斯商船分別是「斯巴達II」（SPARTA II）多用途貨船及「斯克別列夫將軍」（General Skobelev）油輪，皆名列美國等國制裁清單。

根據公開資料，儘管名義上屬於商用，這兩艘俄船曾涉入運送武器等「軍用」任務。

英國海軍艦艇自18日起伴航「堅毅號」，直到22日在北海水域結束監控任務。

隨著俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭 ，英國等特別強力支持烏克蘭的歐洲國家也面臨來自俄方越來越頻繁和複雜嚴峻的威脅及挑釁。例如俄艦可以每隔兩、三週就在英國水域現蹤，試探英方底線，並數次派遣間諜船及潛艦。

英國國防大臣希利（John Healey）今年1月曾罕見在國會主動宣布，他已變更交戰規則（ROE），允許英國海軍更貼近追蹤俄船艦。

希利當時另罕見證實，出於「嚇阻」目的，他曾授權英國海軍潛艦在接近俄方船艦後浮出水面，以向對方表明英方一直在秘密監控其一舉一動。

俄羅斯也遭北約各國指控，涉入波羅的海水域數起海底電纜和管線遭破壞事件。不少對俄事務專家指出，俄羅斯的力量主要不是來自實力，而是強大的「破壞力」。