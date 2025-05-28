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南海海上演唱會成功 菲民團：不畏中國海警船尾隨

中央社南海28日專電
菲律賓民間團體「這是我們的」，28日於南海中業島3.5海里外的海域舉辦海上和平演唱會。遠方為中業島。中央社
菲律賓民間團體「這是我們的」，28日於南海中業島3.5海里外的海域舉辦海上和平演唱會。遠方為中業島。中央社

菲律賓民間團體「這是我們的」在中國海警船全程尾隨下，成功在中業島海域舉辦海上演唱會，透過歌聲宣示菲律賓主權，並表達以和平方式解決爭議的呼求。

「這是我們的」（Atin Ito）志工與參演藝人搭乘海事訓練船「奧卡號」（Kapitan Felix Oca），經過逾30個小時的航行，從菲律賓西部巴拉旺省（Palawan）艾尼島（El Nido），今天下午1時航抵中業島海域，順利舉辦海上演唱會。

這場演唱會以「和平與團結」為名，參與演出的藝人有菲律賓饒舌樂團Morobeats、男團Hori7on、韓國女團I:Mond、印尼歌手Viona和馬來西亞歌手Kai Mata。

中業島是南沙群島第2大島，面積約0.4平方公里，現由菲律賓實際控制，隸屬巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）管轄；中華民國、中華人民共和國都主張擁有中業島主權。

由於海上演唱會的舉辦地點敏感，菲律賓海岸防衛隊派出2艘船艦護航，提防中方騷擾，而中方27日派2艘海警船尾隨，28日減至只剩1艘，但直到演唱會結束仍繼續監看奧卡號的動向。

「奧卡號」船長德拉克魯茲（Jorge Dela Cruz ）說，中國海警船全程與奧卡號保持4至5海里的安全距離，在快到中業島時一度轉向，朝奧卡號行進，但不久後恢復平行航行。

民團召集人戴維（Rafaela Daivd）說，奧卡號成功航至距中業島3.5海里的海域，成功宣示主權，而菲律賓及外國藝人也成功為南海的和平與團結獻聲。

戴維補充，中方在奧卡號出發首日即透過廣播試圖驅離，之後又全程尾隨，試圖恫嚇奧卡號，但志工們並不畏懼。

「這是我們的」也利用此行，替當地11艘漁船補給各2桶燃料，每桶10公升；漁民指控中國海警船不時驅逐他們，剝奪他們的生計。

菲律賓依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟海域的資源，並把與南海重疊的專屬經濟海域稱為「西菲律賓海」。

這個民團以「西菲律賓海是我們的」為成立口號，之前已曾兩度組織船隊前往南海，第1次遭中國海警船尾隨而折返；第2次則突破中方圍堵，成功於黃岩島海域發送物資予菲律賓漁民。

菲律賓民間團體「這是我們的」，28日於南海中業島海域舉辦海上和平演唱會，菲律賓海...
菲律賓民間團體「這是我們的」，28日於南海中業島海域舉辦海上和平演唱會，菲律賓海岸防衛隊派艦護航（前），中國海警船（後）全程尾隨。中央社

中華民國 華人 克魯茲

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