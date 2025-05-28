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美國學生簽證面試恐喊卡 南韓家長憂心忡忡

中央社首爾28日綜合外電報導

外傳美國將暫停外國學生簽證面試，並擴大對申請人進行社群媒體審查。南韓留學代辦機構表示，這已經引發在美國留學或計劃赴美留學學生家長憂心。

路透報導，南韓留學生是美國第3大國際學生群體，僅次於印度和中國。

根據路透昨天看到的內部電報，美國政府已下令外館停止為學生和交流訪問學者簽證申請人安排面談，因為國務院準備擴大對外國學生進行社群媒體審查。

美國總統川普政府一直在尋求加強驅逐出境和撤銷學生簽證的力道，以與強硬的移民政策達成一致。

首爾一家對南韓學生提供留學協助的機構Worldnet U.S. Overseas Edu Center負責人樸鉉泰（Park Hyuntae，音譯）說：「我的客戶、家長們今天不斷打電話給我，想弄清楚到底發生什麼事。」

「那些已經預約面試和將會申請面試的學生都很憂心、緊張，但據我所知，目前還沒有人原定的面試遭到取消。」

樸鉉泰說，簽證面試暫停可能會導致新學年延後開始，他也建議客戶在網路上貼文務必謹慎。

他說：「我告訴他們，尤其是男學生，不要在社群媒體上發布任何極端或令人厭惡的內容，例如手榴彈或武器的照片。」

路透看到一封來自一所文理學院的電郵告訴海外學生，已預定的簽證面試可能會延後，並建議他們「稍微注意一下社群媒體」。

學生簽證 社群媒體 南韓

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