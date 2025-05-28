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歐盟譴責中國網攻捷克外交部 要求尊重國際法

中央社布拉格28日專電
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捷克政府指控，中國駭客組織APT31對捷克外交部發動網路攻擊。示意圖。路透
捷克政府指控，中國駭客組織APT31對捷克外交部發動網路攻擊。示意圖。路透

捷克政府指控，中國駭客組織APT31對捷克外交部發動網路攻擊。歐盟方面聲明，中國應尊重國際法，遵守聯合國關於關鍵基礎設施的規範，並要為這類攻擊付出代價。

據布拉格晨報（Prague Morning）報導，捷克政府指出，與中國官方有關的駭客組織APT31自2022年起對捷克外交部發動網路攻擊。當年正值捷克擔任歐盟輪值主席國，APT31讀取大使館與歐盟之間的未加密郵件。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）譴責這起事件，她強調自2021年起，布魯塞爾已多次就網路攻擊問題向北京提出關切。

卡拉斯表示，歐盟和成員國連同國際夥伴，與捷克團結一致。「我們呼籲所有國家，包括中國，應避免此類行為，尊重國際法，並遵守聯合國關於關鍵基礎設施等相關的規範與原則。」

根據歐洲新聞台（Euronews）報導，在隨後一場記者會，卡拉斯語氣更為強硬，她說：「我們決心反擊網路空間中的惡意行為。這些威脅非常嚴重。」

她表示：「我們也會與中國的對口官員提出這些問題。我們準備好要這類攻擊付出代價。」但並未具體說明可能採取的制裁。

針對中國對捷克外交部發動網路攻擊，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在今天上午召見中國駐捷克大使說明，並告知此事將損害雙邊關係。

利帕夫斯基說：「我們揭露中國長期以來破壞我們韌性與民主的行為。中國透過網路攻擊、資訊操弄與宣傳干預我們的社會。我們必須保衛自己。」

利帕夫斯基表示，中國攻擊的是捷克關鍵的基礎設施，並強調政府已導入新的、更安全的通訊系統。

此事件由捷克安全資訊局（BIS）、軍事情報機構（VZ）、對外關係與資訊局（ÚZSI）以及國家網路與資訊安全局（NUKIB）共同進行調查。

APT31曾被多次指控發動重大攻擊，包括在2020年針對美國總統候選人拜登（Joe Biden）競選團隊成員的信箱郵件進行攻擊。英國與美國已在去年實施對APT31的制裁。

歐盟 聯合國 駭客

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