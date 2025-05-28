我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／哈佛減招國際生？國安會整頓、民主黨找男選民

ICE每天須抓3000人…米勒下令 資深官員憂飯碗不保

傳外國人炒房致東京房價飆漲 日本政府擬調查

中央社東京28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本東京車站。中央社
圖為日本東京車站。中央社

東京房價持續飆漲，有人指出原因之一可能是外國人基於投資目的在買房。日本國土交通省（交通部）為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，東京23區的新建築樓房平均價格超過1億日圓（約70萬美元）。有人指出主要原因之一是外國人以投資為目的在買房，但無具體的統計資料，因此日本國土交通省將展開調查。

調查時，將運用法務省（法務部）所提供的房屋買賣登記資訊。登記資訊內容並沒明載國籍項目，也未明載購房者是否為外國人，但從住址項目可掌握情況。

國土交通省要調查的是以東京都內的房屋為主，調查的對象為一年多達11萬件的房屋登記資訊，從中可分析外國人購房者的比例、增減的傾向等。

外國人購買日本不動產在法律上沒問題，但如果房子在短期內轉賣等投機交易擴大，將使得房價行情上漲，導致民眾為了居住想買房卻買不起的問題愈來愈嚴重。國土交通省將視調查結果，研擬今後的住宅政策。

不動產調查公司「東京kantei」公司首席主任研究員高橋雅之指出，「有人指外國人以高比例在買房，因此影響房價，但沒有數字為根據，僅憑臆測、印象在論此事。如果有客觀資料，進行有意義的調查以釐清實情，政府比較能研擬政策」。

日本 房價

上一則

快看世界／今日你應知道5件事

下一則

歐盟譴責中國網攻捷克外交部 要求尊重國際法

延伸閱讀

川普政府禁哈佛收外籍生 日大阪大學備銀彈搶人才

川普政府禁哈佛收外籍生 日大阪大學備銀彈搶人才
川普絕不吃虧 傳爭取到「黃金股」才允日本製鐵吃下美鋼

川普絕不吃虧 傳爭取到「黃金股」才允日本製鐵吃下美鋼
日美第4輪關稅談判在即 傳日方提議重金買美半導體

日美第4輪關稅談判在即 傳日方提議重金買美半導體
台空品亞洲第二？環團：數據排第五 環境部長往臉上貼「銀」

台空品亞洲第二？環團：數據排第五 環境部長往臉上貼「銀」

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

超人氣

更多 >
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋

不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋
南加父教女兒開車 致慘烈車禍 父當場死亡

南加父教女兒開車 致慘烈車禍 父當場死亡