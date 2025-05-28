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能源問題與川普相左 馬斯克:效率部成華府代罪羔羊

川普政府禁哈佛收外籍生 日大阪大學備銀彈搶人才

中央社東京28日專電

美國總統川普稍早試圖阻止知名學府哈佛大學招收外籍生後，許多國家爭相搶人才。日本大阪大學今天宣布，備妥逾6億日圓（約414萬美元）可接納以美國為據點的研究學者約100人。

日本經濟新聞報導，大阪大學的大學院醫學系研究科長（主任）石井優表示，想爭取原本以美國為據點的研究人才，希望有助於日本科學的發展。

這個研究科近日將設立官網，開始招收擁有博士學位的年輕學者。

美國川普政府上台後，刪減研究經費或解雇研究學者，大阪大學要爭取的人才就是這些以美國為據點的研究學者為主，將協助辦理赴日的必要手續等。

大阪大學表示，爭取到的人才是以醫學暨生命科學研究室的博士研究員的身分，聘僱期1年。招募人才之際，在詢問本人的希望、專門領域後，可安排至醫學系研究科內相符的研究室，然後僱用。

川普政府稍早試圖阻止哈佛大學（Harvard University）招收外籍生後，許多國家爭相搶人才。大阪大學的作法是日本的大學中第一家為了搶人才揭示具體數值目標的大學。

日本國內大學當中還有東北大學（位於日本東北地區宮城縣）5月在美國史丹佛大學（Stanford University）等地與約180位研究員接觸；京都大學也開始討論要接納年輕研究員一事。

報導說，受到川普政府實施輕視科學政策的影響，研究員正陷於困境。原本1年內獲470億美元研究費的美國國家衛生研究院（NIH）資金刪減數十億美元。

英國科學雜誌「自然」（Nature）3月公布調查研究員的結果顯示，回答「考慮離開美國」者多達75%。

最先爭取離開美國的研究員人才的是歐洲。法國艾克斯-馬賽大學（Aix-Marseille Université）3月公布接受在美國的研究員方案。5月上旬，歐盟設立一筆5億歐元（約5.6億美元）的預算打算支援美國的研究員移居歐盟。

日本 川普 哈佛大學

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