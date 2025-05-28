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澳洲允許國內最大LNG廠延役到2070年 政府環保決心遭質疑

編譯易起宇／綜合外電
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澳洲初步批准國內最大最老的LNG設施North West Shelf延役至2070年，使政府的解決氣候和環保問題決心受到質疑。 路透
澳洲初步批准國內最大最老的LNG設施North West Shelf延役至2070年，使政府的解決氣候和環保問題決心受到質疑。 路透

澳洲初步批准國內最大且最老的液化天然氣（LNG）廠延役至2070年，雖然這可能可以創造數十億美元的新鑽採商機，但也讓政府的解決氣候和環保問題決心受到質疑。

彭博資訊報導，澳洲環保部長華特（Murray Watt）28日表示，他已決定提案把LNG設施North West Shelf有條件延役至2070年。營運商Woodside能源集團將需在10個工作天內做出回應。

這項消息帶動Woodside 28日股價大漲3.2%至22.12澳幣，為兩周來最高。這座設施的延役，將使該公司可繼續推行一項把天然氣從海上油田運送到該設施的數十億美元計畫Browse。這座工廠龐大到足以獨自供應一個中型規模進口國的LNG需求，像是西班牙。

只不過，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的工黨政府，本月稍早才剛靠著民眾對其提高再生能源發電和扭轉澳洲氣候政策落後名聲計畫的支持，在大選獲得壓倒性勝利。North West Shelf是澳洲最大的汙染設施之一，其50年來製造的溫室氣體排放（包括其在海外燃燒的天然氣）估計是目前澳洲一年排放量的約10倍。

這項延役計畫已受到許多團體和研究者的反對，包括澳洲非營利組織氣候委員會（Climate Council）和綠色和平組織等。示威者也已直接將矛頭指向Woodside，包括上個月到該公司的年度大會上吹哨抗議。

綠色和平組織地區領導人瑞特在華特宣布後表示：「North West Shelf是澳洲最骯髒、最高汙染的化石燃料計畫之一。這項批准將阻礙西澳正在進行的乾淨能源轉型，並對澳洲和全世界造成更多的氣候傷害。」

澳洲 天然氣

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