我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣華府榮光會參與國殤日遊行 青天白日旗現華府

法庭下禁制令 阻川普政府叫停紐約堵車費

南韓總統辯論驚爆涉及女性私處不當言論 候選人挨轟道歉

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓改革新黨總統候選人李準錫27日參加總統大選第三場電視辯論。美聯社
南韓改革新黨總統候選人李準錫27日參加總統大選第三場電視辯論。美聯社

南韓27日舉行第3場總統候選人電視辯論，改革新黨候選人李俊錫卻發表了涉及女性私處的不當言論，藉此攻擊共同民主黨候選人李在明之子據說曾發布的厭女評論，引發軒然大波。

李俊錫猛烈抨擊李在明，重提李在明妻子金慧京曾動用他的公用信用卡，並揭露其過去曾以粗話辱罵大嫂，還質問其發言是否構成對女性的歧視。南韓中央日報報導，李俊錫向同台的民主勞動黨候選人權英國提問：「如果有人談論女性時說『想把筷子插進女性的性器官』，這是否屬於厭女言論？」

對此，權英國回應，「不會回答這種問題」。李在明則表示，「李俊錫候選人似乎更關心私事，而非國民生活，希望您也能自省」。

李在明據報與兄嫂曾因家庭糾紛發生爭執，在與大嫂通話時多次使用涉及女性生殖器的髒話辱罵，通話錄音超過30段，2022年由國民力量黨律師公布。

共同民主黨立即展開強烈反擊，該黨選舉對策委員會首席發言人趙承來表示：「李俊錫候選人使用了根本不應出現在公共廣播中的暴力性表述，使期待大選辯論的國民受到巨大衝擊，這一行為無論如何都無法正當化，他必須對借辯論之名行語言暴力之實承擔責任。」國民力量黨發言人申東旭也批評李俊錫「發言不當」。

李俊錫起初無意退讓，但他28日下午結束競選演講後接受媒體採訪時表示：「我知道可能會有國民感到不適，對此我致以誠摯的歉意。」

李俊錫解釋了言論的背景，並補充：「其實看過原始言論的人應該都知道，我在表達時已經進行了修飾。我不知道還能如何更委婉地表達。如果有人建議用其他表達方式委婉表達，我會考慮，但那畢竟是我直接引用的話語，因此我認為沒有其他辦法。」

李在明 民主黨 南韓

上一則

拋美俄烏三方會談 澤倫斯基籲美加重制裁 俄稱盡快宣布下輪談判

下一則

美聯社：烏國指多名戰俘在俄遭虐致死 擬提國際訴訟

延伸閱讀

南韓總統大選投票前最後民調 李在明依舊領先

南韓總統大選投票前最後民調 李在明依舊領先
南韓總統大選最新民調：李在明仍領先 但幅度縮小

南韓總統大選最新民調：李在明仍領先 但幅度縮小
李在明：不應全押注美韓聯盟 倡總統任期4年得連任1次

李在明：不應全押注美韓聯盟 倡總統任期4年得連任1次
韓共同民主黨總統候選人李在明提修憲 推總統任期四年得連任一次

韓共同民主黨總統候選人李在明提修憲 推總統任期四年得連任一次

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00

超人氣

更多 >