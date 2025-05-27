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俄烏今年停火恐掀歐洲大戰 英智庫：俄最快2027突襲

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社
俄羅斯總統普亭26日出席在克里姆林宮的商界會議。歐新社

每日星報與每日郵報報導，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）報告指出，若俄羅斯烏克蘭今年達成停火協議，加上美國總統川普縮減對北約的支持，俄羅斯最快可能會在2027年對歐洲國家發動攻擊。

IISS的報告基於以下假設進行分析：烏克蘭可能在今年稍晚與俄羅斯達成停火，美國在川普主導下退出北約，或者大幅縮減在歐洲的軍力部署，將戰略重心轉向應對中國威脅。

儘管目前認為俄羅斯突襲北約成員國的可能性不高，IISS警告，若俄烏戰爭暫時畫下句點，俄羅斯將有時間重整旗鼓，最快2年內就能恢復戰前水準，足以構成實質威脅的軍事實力。部分專家認為，普亭遲早會發動下一場戰爭，這不過是時間問題。

IISS報告警告北約成員國，尤其是波羅的海三國，可能會在2027年面臨「重大威脅」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）均對此表達過類似關切，強調俄羅斯的軍事野心並不僅限於烏克蘭。

另外，IISS也點出北約自身的脆弱性，特別是美國與北約的夥伴關係受到動搖之際，「歐洲盟國不能再假設美國會持續提供必要的軍事支援，防禦來自俄羅斯的侵略」，「如果美軍自2025年中期開始逐步退出歐洲戰區，歐洲將迅速迎來安全脆弱期」。

每日郵報報導稱，IISS報告呼應美國智庫蘭德公司（RAND）的「烏克蘭戰後的俄羅斯軍事力量」報告。蘭德報告指出，即便烏克蘭戰爭達成停火協議，克里姆林宮仍極可能維持戰時經濟體制，並持續推動軍事重建。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）歐洲安全高級研究員阿諾德（Ed Arnold）告訴每日郵報，西方決策者不能再天真以為還有很多年時間，可以進行對抗俄羅斯的準備。

俄羅斯 北約 烏克蘭

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