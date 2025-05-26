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英王查理三世赴加拿大訪問 御座致辭反制川普併吞論

中央社渥太華26日綜合外電報導
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英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）伉儷預定今天抵達加拿大進行歷史性訪問。路透
英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）伉儷預定今天抵達加拿大進行歷史性訪問。路透

英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）伉儷預定今天抵達加拿大進行歷史性訪問，並出席國會開議儀式，此行被視為反制美國總統川普併吞威脅的一環。

綜合路透與法新社報導，現年76歲的查理三世是大英國協（Commonwealth of Nations）元首。他應加拿大總理卡尼（Mark Carney）之邀，前往國會發表「御座致辭」（throne speech），概述政府施政要務。

查理三世此行與妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同出訪，這是他2022年9月登基以來首次訪問加國。

查理三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）在位期間，僅2度（1957、1977年）在加國發表「御座致辭」。「御座致辭」通常交由英國君主在加國的代表－總督（Governor General）發表。

查理三世目前仍在接受癌症治療，這導致他的工作量受限。

川普曾屢次表達希望加拿大變成美國第51州，但遭到卡尼的強烈反駁。卡尼上月在選舉中大勝，這項立場也是重要原因之一。

卡尼上周表示，查理國王的演說將概述政府「打造加拿大成強國」的路線。加國政府也發布聲明稱，此次訪問是「歷史性的重大時刻，以彰顯加拿大君主立憲制國家的身分和主權」。

查理國王近月來曾多次微妙的暗示他對加國的支持。他佩戴加拿大勳章、自稱加拿大君主，還說加國國旗是「永遠可以激發自豪和欽佩感受的象徵」。

加拿大 查理三世 卡尼

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