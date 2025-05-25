我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加移民法庭成ICE埋伏地 1周內逾20人被捕

國殤日空軍上演飛行秀 7大戰機轟炸機首度同框

教宗良十四世籲信徒祈禱 願中國教徒與教廷保持共融

中央社梵蒂岡25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
(美聯社)
(美聯社)

教宗良十四世今天於任內首度針對梵蒂岡最棘手外交議題之一公開談話時，呼籲信眾為中國天主教徒祈禱，願他們與教廷保持共融。

美聯社報導，史上首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）提到，昨天是普世教會「為中國教會祈禱日」。

中國估1200萬天主教徒分裂為一個不承認梵蒂岡權威、由國家控制的官方教會，以及在數十年迫害之下一直堅持效忠梵蒂岡的地下教會。致力團結中國天主教徒的時任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI），於2007年將5月24日定為「為中國教會祈禱日」。

良十四世強調，這一天「在中國和世界各地聖堂及朝聖地，信眾向天主祈禱，以示對中國天主教徒的關愛，以及他們與普世教會的共融」。

教宗祈禱中國和其他地方的天主教徒「獲得恩寵，成為堅強和喜樂的福音見證人，即使在試煉中，也能永遠促進和平與和諧」。

時任教宗方濟各（Pope Francis）於2018年與北京就主教任命問題簽署臨時性協議，這項具爭議性協議的細節從不曾公開。良十四世將得決定是否續簽協議，他對中國教會的態度是否會遵循方濟各的路線，備受關注。

教宗 梵蒂岡 方濟各

上一則

以色列媒體：以軍計畫兩月內控制加薩75%地區

下一則

俄對烏發動最大空襲 德促基輔盟友「必須堅決反應」

延伸閱讀

梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」 未著墨中國

梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」 未著墨中國
新教宗就任 籲停止剝削大自然、邊緣化窮人

新教宗就任 籲停止剝削大自然、邊緣化窮人
新教宗就職大進場掀旋風 陳建仁與150多國特使致賀

新教宗就職大進場掀旋風 陳建仁與150多國特使致賀
灣區學者張智北：全球關注新教宗路線

灣區學者張智北：全球關注新教宗路線

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00

超人氣

更多 >
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合
李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了

李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了