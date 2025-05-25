教宗良十四世籲信徒祈禱 願中國教徒與教廷保持共融

(美聯社)

教宗 良十四世今天於任內首度針對梵蒂岡 最棘手外交議題之一公開談話時，呼籲信眾為中國天主教徒祈禱，願他們與教廷保持共融。

美聯社報導，史上首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）提到，昨天是普世教會「為中國教會祈禱日」。

中國估1200萬天主教徒分裂為一個不承認梵蒂岡權威、由國家控制的官方教會，以及在數十年迫害之下一直堅持效忠梵蒂岡的地下教會。致力團結中國天主教徒的時任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI），於2007年將5月24日定為「為中國教會祈禱日」。

良十四世強調，這一天「在中國和世界各地聖堂及朝聖地，信眾向天主祈禱，以示對中國天主教徒的關愛，以及他們與普世教會的共融」。

教宗祈禱中國和其他地方的天主教徒「獲得恩寵，成為堅強和喜樂的福音見證人，即使在試煉中，也能永遠促進和平與和諧」。

時任教宗方濟各 （Pope Francis）於2018年與北京就主教任命問題簽署臨時性協議，這項具爭議性協議的細節從不曾公開。良十四世將得決定是否續簽協議，他對中國教會的態度是否會遵循方濟各的路線，備受關注。