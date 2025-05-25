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以色列媒體：以軍計畫兩月內控制加薩75%地區

新華社耶路撒冷5月25日電
以色列軍車駛入加薩。（路透）
以色列軍車駛入加薩。（路透）

以色列媒體25日報導，在新一輪針對加薩地帶的軍事行動中，以色列國防軍計畫在未來兩個月內控制加薩地帶75%的面積，並將加薩地帶約200萬巴勒斯坦平民集中遷移至該地三個區域。

以色列《國土報》援引以軍知情人士的話報導，自3月18日以軍恢復對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的軍事行動以來，以軍已在加薩地帶部署5個師、數萬名士兵，目前已控制加薩地帶約40%的面積。根據作戰計畫，以軍將在佔領區拆除哈馬斯的軍事與行政設施並長期駐紮。

據報導，以軍計畫將加薩地帶的巴勒斯坦平民集中遷移至該地帶北部的加薩城、中部的難民營和南部的馬瓦西地區。以軍此輪大規模轉移和集中安置巴勒斯坦平民的行動旨在對哈馬斯施加最大壓力，迫使其接受以方設定的談判條件。

以軍25日發表聲明說，以軍總參謀長扎米爾在視察加薩地帶期間表示，當前戰事並非「無止境的戰爭」。以軍正按計畫推進，哈馬斯指揮體系已遭重創，其繼續掌控加薩地帶的能力已被嚴重削弱。

《國土報》報導說，自扎米爾擔任以軍總參謀長以來，以軍在戰術上發生重大轉變。以軍使用更強火力，集中打擊哈馬斯的軍事與行政設施，同時繼續摧毀其地下隧道網絡。報導援引以軍知情人士的話說，加薩地帶民眾目前依然高度依賴哈馬斯。以軍認為，若能在人道援助發放過程中繞開哈馬斯，將削弱其財政基礎和治理能力。

《以色列時報》報導說，以軍承認在打擊哈馬斯的行動中造成「附帶傷亡」，軍方估計平均每打死1名哈馬斯武裝分子，約導致3名平民死亡。報導稱，為避免哈馬斯「截留」國際援助，以色列與美國合作建立了新的加薩地帶人道物資分發機制。首批4個由美方安保公司獨立操作的援助站將於26日投入運行，每個援助站每周最多可服務30萬人，巴勒斯坦家庭每5日可領取一批口糧。

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