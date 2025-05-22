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粉絲誇完王妃秒補讚王子 威廉「神回覆」現場笑翻

記者闕志儒／即時報導
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)
凱特王妃(左)與威廉王子一同參加蘇格蘭皇家海軍新艦活動。(路透)

威廉王子與凱特王妃，近日於蘇格蘭出席皇家海軍新艦 HMS Glasgow 的命名儀式，王室夫婦魅力十足，不僅現場氣氛熱絡，更因威廉的一句幽默回應掀起歡笑高潮。當凱特與威廉步出會場與民眾互動時，一名粉絲高聲喊出：「妳好漂亮。」隨即補上一句：「你也是，威廉。」威廉王子立刻打趣回應：「妳不用補充，沒關係的。」逗樂了現場所有人，他還貼心拍了妻子的手臂，展現溫柔一面。

凱特王妃是日造型典雅大氣，再次成為眾人目光焦點。她身穿深藍色 Suzannah London 大衣式洋裝，搭配 Gianvito Rossi 麂皮高跟鞋與 Philip Treacy 設計的藍白色帽款，整體風格莊重又不失高貴氣質。而壓軸的亮點，莫過於她耳上的藍寶石鑽石吊墜耳環——這對耳環來自已故戴安娜王妃，據悉寶石取自戴安娜的沙烏地藍寶石表帶，致敬了婆婆的傳承與優雅。

命名儀式上，凱特以贊助人身分主持活動，按下按鈕釋放當地威士忌瓶撞擊船頭，象徵新艦啟航。之後，兩人參觀艦艇並與皇家海軍成員互動，氣氛融洽。此行也正逢兩人結婚14周年，他們於旅途中展開為期兩天的「內赫布里底群島」巡訪，而凱特以多層次穿搭應當地多變的天氣，選穿 Boden 經典亞麻丹寧襯衫，實穿又有特色，一展王妃隨興又得體的時尚品味。

凱特

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