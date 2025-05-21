我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

一洲焦點／預算周末前要過、媒體落井下石拜登無晚節

小泉進次郎就任農林水產大臣 宣布儲備米暫停競標

中央社東京21日專電
小泉進次郎。(歐新社)
小泉進次郎。(歐新社)

日本面臨30年來最嚴重米荒，身為農林水產大臣的江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准，由眾議員小泉進次郎繼任。小泉能否讓飆漲的米價降價成為施政最大課題，他晚間在就任記者會上宣布，暫停政府儲備米的競標。

日本放送協會（NHK）報導，小泉傍晚出席在皇居（皇宮）舉辦的認證儀式後，正式就任農林水產大臣。晚上，他出席在農林水產省舉辦的就任記者會時表示，首相石破指示他要研議善用協商合約，讓儲備米可順利交貨。

小泉表示，「下週預定實施的儲備米競標暫停，已指示事務部門，儘速整理出具體對策，思考如何在協商合約的情況下，將採何種條件才能讓儲備米可順利交貨」。

小泉進一步表示，「在新開始實施的協商合約當中，希望能明確地降低米價。已指示要從零出發，思考新的制度，將採取大膽的手法」。

日本政府在至今釋出儲備米之際，採行競標的作法，由出價較高的業者標得儲備米，但有人指出，如此一來導致米價居高不下，應該調整作法才對。小泉就任農林水產大臣，一改競標的作法，將實施協商合約的作法，是否能促使米價下降，值得關注。

今年3月日本政府開始釋出儲備米以後，米價仍居高不下，超市的米價平均價仍維持在去年同期的2倍左右，民眾反映政府釋出的儲備米未能順利上市。今年3月業者標得的儲備米21萬噸當中，到4月27日為止，流通在市面上的僅10%。

有關美國川普（Donald Trump）政府關稅措施，日美正進行關稅談判一事，小泉表示，「我國農林水產品與食品的出口當中，銷往美國的占17%，出口額達2429億日圓（約17億美元），美國的關稅措施對日本的出口影響不小。日美談判時，在不犧牲農業的方針下，為了確保國家利益，將與相關省廳（部會）合作因應」。

就在日本民眾買不到米、米價飆漲之際，身為農林水產大臣的江藤拓18日於執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內的一場演講時說：「我沒買過米。坦白說，我的支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲藏室中。」

這番話經媒體報導後，民怨高漲，認為江藤無法苦民所苦。江藤雖撤回發言、致歉，但仍持續辯解，改稱「家中的食品儲藏室僅兩張榻榻米大而已」，此言更激怒人民，被指提油救火。江藤今天上午向首相石破請辭獲准。媒體指出，江藤實質上是遭撤職。

日本 關稅 眾議員

上一則

梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」 未著墨中國

延伸閱讀

關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%

關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%
抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價
東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%

東南亞四國太陽能產品輸美 確定最高關稅可達3521%
日警逮4名「住吉會」黑道成員 只因據點「離圖書館太近」

日警逮4名「住吉會」黑道成員 只因據點「離圖書館太近」

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19

超人氣

更多 >
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群

誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告