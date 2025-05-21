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川普添不確定性 金融時報：紐西蘭黃金簽證申請激增

中央社雪梨21日綜合外電報導

過去6周根據較寬鬆新規定提出的紐西蘭「黃金簽證」需求激增，大部分來自美國。專家說，美國總統川普再度入主白宮為紛亂世局增添不確定性，讓人將目光投向遺世獨立的紐西蘭。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，紐西蘭2月放寬其黃金簽證計畫的規定。總理盧克森（Christopher Luxon）中間偏右派政府致力吸引更多外資以提振萎靡經濟，這是相關政策其中一環。

4月生效的這項新計畫取消對申請人的英文能力要求，並將「成長類別」簽證的投資門檻降為500萬紐元（300萬美元）。申請人只需在紐西蘭居住21天即可滿足條件。根據移民局，申請程序也縮短為平均11天。

門檻較高的「平衡類別」簽證要求投資1000萬紐元，申請人可以投資債券、股票、房地產開發，而且家人也可以取得居留權。

據紐西蘭移民局數據，這項改革計畫實施6周內就吸引65件申請案和39件轉投資申請案，其中42案業經批准，這代表最少吸引6億2000萬紐元投資額。

而在所有新申請案中，有55案來自美國，使美國成為最大申請來源國，香港、中國分別有15、12件申請案。

上述6周期間就出現104件新申請案，相形之下，2022年至2025年共有115件申請案，其中46案獲批准。

曾任紐西蘭經濟暨區域發展部長的奈許（Stuart Nash）去年共同創立搬遷諮詢公司Nash Kelly Global。他表示，川普再度入主白宮已經促使許多富裕美國人尋求落腳海外。

他說：「這是主要的驅動力。許多申請人的政治傾向與川普總統不同。」

奈許還提到川普政府對全球事務帶來的不確定性，並且表示紐西蘭也受惠於諸如葡萄牙、愛爾蘭等國收緊黃金簽證計畫。

他說：「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）就在門外，而且沒人能夠百分之百確定川普會對北大西洋公約組織（NATO）幹出什麼事來。是這種不確定性讓人將目光投向紐西蘭。」

紐西蘭 簽證 川普

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