我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：各州可能透過加稅因應聯邦白卡經費縮水

彭博機台當機 交易員難下單 影響英債標售

英國馬莎百貨遭網攻 網購癱瘓獲利大減4億美元

中央社倫敦21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國知名百貨業者馬莎百貨集團（Marks and Spencer）今天表示，導致其線上服務癱瘓的網路攻擊預計會持續至7月。歐新社
英國知名百貨業者馬莎百貨集團（Marks and Spencer）今天表示，導致其線上服務癱瘓的網路攻擊預計會持續至7月。歐新社

英國知名百貨業者馬莎百貨集團（Marks and Spencer）今天表示，導致其線上服務癱瘓的網路攻擊預計會持續至7月，並使集團獲利減少3億英鎊左右（約4億美元）。

法新社報導，馬莎百貨上週透露，其客戶有部分個資在網路攻擊中遭竊，這波網攻已使馬莎百貨的線上服務停擺數週。

馬莎百貨透過聲明表示：「暫停線上購物服務這項必要決定，嚴重衝擊時尚、居家與美容產品的線上銷售及營業利潤，但實體店面仍保持韌性。」

馬莎百貨預期，其線上服務將暫停至7月。

網路攻擊對馬莎百貨年度營業利益的衝擊，估計落在3億英鎊左右。該百貨業者指出，他們將透過管理成本、保險及其他交易行為以降低損失。

復活節以來，馬莎百貨的營運作業一直遭到勒索軟體攻擊，迫使業者暫停線上銷售服務、店面感應式支付甚至是招募活動。

馬莎百貨提到，遭竊個資可能包含姓名、生日、住址和電話號碼，但不包括「可用的付款或卡片詳細資訊」以及帳戶密碼。

投資公司AJ Bell投資分析師柯茲伍斯（Dan Coatsworth）說，由於資料外洩，馬莎百貨可能會被英國資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office）再處以大約5億5000萬英鎊（約7.4億美元）的罰款。

復活節 保險

上一則

覓得新藍海？三星殺進此領域 有望取得先行者優勢

下一則

為加薩請命 教宗良14世：讓充足人道援助進入

延伸閱讀

彭博機台當機 交易員難下單 影響英債標售

彭博機台當機 交易員難下單 影響英債標售
鞏固北極 北約設新聯合空中作戰中心 俄加強新舊基地

鞏固北極 北約設新聯合空中作戰中心 俄加強新舊基地
歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁

歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁
「川普動盪」始見真情？ 英歐達重大協議 重設雙邊關係

「川普動盪」始見真情？ 英歐達重大協議 重設雙邊關係

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬