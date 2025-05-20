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巴基斯坦官員：印巴同意5月底前部隊撤回和平時陣地

中央社伊斯蘭馬巴德20日綜合外電報導

1名巴基斯坦高階安全官員今天告訴法新社，巴基斯坦與印度已同意，將彼此在最近衝突期間增加部署的兵力，在本月底前撤回和平時期的各自陣地。

印度控制的喀什米爾（Kashmir）地區4月發生觀光客遭到數名槍手攻擊，引發印度和爭奪喀什米爾主權的鄰國巴基斯坦爆發4天衝突，共造成70多人死亡。新德里指控觀光客遇襲事件是伊斯蘭馬巴德指使，巴基斯坦則否認。

印度於是在本月7日對巴基斯坦發動數起打擊，聲稱目標是「恐怖主義營地」。巴基斯坦也立刻予以回擊，雙方爆發以牙還牙激戰，出動無人機、飛彈、大砲和戰機互攻，直到美國總統川普（Donald Trump）意外宣布印巴停火，這波衝突才戛然而止，至今未再開打。

這位要求匿名的巴基斯坦高階安全官員透露，印巴兩國已同意在本月底前將衝突時增加部署的兵員與武器逐步撤回原先陣地。這些兵員與武器大多在原已重度武裝的喀什米爾的印巴控制線（Line of Control，LoC）兩側。

印度陸軍上周已表示，印巴雙方同意採取「立即措施以確保部隊從邊界和更前方區域撤減」。今天這名巴基斯坦官員則說：「按照原初計畫，所有這些步驟會在10天內完成；但出現一些小問題造成延遲。」

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