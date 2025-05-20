美衛生部長世衛大會致詞稱組織「垂死」 籲各國退出

美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。路透

美國衛生部長小甘迺迪今天透過預錄影片，在世界衛生組織（WHO）於瑞士日內瓦舉行的年度大會上，對著全球衛生官員批評世衛 ，說這個組織擁腫且「垂死」。

路透報導，美國原本是世衛最大捐助國，但在美方宣布總統川普 （Donald Trump）重返白宮 首日就會撤除注資後，世衛面臨龐大的預算短缺，因此在本周召開的年會上尋求透過各項改革來解決這個困境。

不過，小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）透過福斯新聞台（Fox News）錄製並傳送到世衛大會播放的影片發言表示：「我呼籲世界各國衛生部長與世衛，把美國撤出這個組織視為警鐘。」

他還說：「我們已與數個志同道合的國家持續接觸，我們鼓勵其他國家考慮加入我們。」

小甘迺迪並稱世衛「深陷官僚主義擁腫、根深蒂固規範、利益衝突及國際強權政治」等問題。他表示：「我們沒有必要忍受1個垂死的世衛帶來的限制，讓我們創造新的機構，或將現有機構改造變得精實、有效率、透明且負起責任。」

川普曾指控世衛不當處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，且與中國過於親近。而小甘迺迪的演說並未在世衛大會上引起任何立即回應，與會的外交官和部長在觀看影片時大多保持沉默。