衛報：美國巴勒斯坦事務辦公室已正式關閉

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。路透

根據英國「衛報」檢視的美國國務院 內部備忘錄，美國已經正式關閉耶路撒冷的巴勒斯坦 事務辦公室，意味巴勒斯坦人對華府的專門外交管道實際上已遭廢除。

「衛報」（The Guardian）報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本月稍早宣布巴勒斯坦事務辦公室（Office of Palestinian Affairs）將會併入駐耶路撒冷大使館後，該辦公室於16日正式關閉。

國務院上述備忘錄內容為：「謹通知台端，耶路撒冷巴勒斯坦事務辦公室將於2025年5月16日結束時關閉。」

在以色列 執行計畫擴大針對加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動、導致數以百計巴勒斯坦人喪生之際，華府迅速關閉了這個辦公室。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）本月初曾宣布：「這項決定將恢復川普第一個任期時的架構，以色列首都的美國駐以色列外交代表團統一向美國駐以色列大使報告。」

國務院沒有回應置評請求。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）官員和美國政府經證實已就加薩停火和人道援助進行談判，相關的談判確保以色列裔美國籍人質亞歷山大（Edan Alexander）於近日獲釋．如今華府卻廢除這個辦公室。

現已廢除的巴勒斯坦事務辦公室是在2022年設立，曾經是華府與遭到占領的約旦河西岸（West Bank）和加薩最主要的接觸機制，曾聘用20多名美國人和75位當地僱員。關閉這個辦公室意味巴勒斯坦事務現在起不再由獨立辦公室專門處理。

這個部門的事務現在由美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）管轄。他曾經公開駁斥巴勒斯坦的身分認同，表示「實際上不存在巴勒斯坦人」。

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