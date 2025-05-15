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魯比歐：對俄烏談判不抱期望 敘盼與以邁向和平

中央社安塔利亞15日綜合外電報導
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美國國務卿魯比歐15日表示，他不期待烏俄之間的談判有任何突破。路透
美國國務卿魯比歐15日表示，他不期待烏俄之間的談判有任何突破。路透

美國國務卿魯比歐15日表示，他不期待烏俄之間的談判有任何突破；他也表示，敘利亞新領導階層希望與以色列共同走向和平。據悉烏俄代表16日將與土耳其人員進行3方會談。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）重申美國總統川普15日稍早的說法，認為俄烏問題需要川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談方能解決。普亭已拒絕前往土耳其，同時僅派出一個低階代表團前往伊斯坦堡與烏克蘭會談。

魯比歐在土耳其安塔利亞（Antalya）受訪表示：「坦白說，我認為除非川普總統與普亭總統面對面會談，確定（普亭）下一步意圖，否則我們不會有所突破。」

消息人士指出，俄羅斯代表團15日晚與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在伊斯坦堡結束會談後，雙方預計16日與烏克蘭代表會面。

此人表示，「會議已經結束，16日將有更多不同形式的會談」，「議程中有俄羅斯、烏克蘭、土耳其3方會談」。

美國決定解除對敘利亞的制裁後，魯比歐同時在安塔利亞會見敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）。魯比歐於會後表示，敘利亞新領導階層希望與以色列共同實現和平。

川普與敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤後，魯比歐在土耳其會見席巴尼，進一步討論關係正常化之路。

魯比歐在會後表示：「我們認為一個和平、穩定的敘利亞，將是當地長期以來最明顯的進步，希望盡一切努力協助實現此目標。」

如同川普，魯比歐表示敘利亞新領導階層願意考慮與以色列走向關係正常化，這同時也是美國首要任務。

魯比歐說：「他們（敘利亞）表示有興趣與包括以色列在內的所有鄰國和平相處。」魯比歐15日也與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。

敘利亞外交部以聲明表示，魯比歐與席巴尼討論「解除美國對敘利亞制裁的細節、改善大馬士革與華盛頓的關係，以及建立戰略夥伴關係的途徑」。

敘利亞至今尚未公開表示願意承認以色列。

敘利亞 魯比歐 土耳其

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