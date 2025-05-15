我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

拖欠學貸 逾45萬老人下月開始扣社安金

日本擬取消小額包裹關稅豁免 明年後考慮改課消費稅

中央社東京15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本財務省（財政部）考慮調整小額進口商品享免關稅、免消費稅的小額包裹關稅豁免制度，明年以後將針對小額進口商品課消費稅，並研議電商業者報稅措施。（路透）
日本財務省（財政部）考慮調整小額進口商品享免關稅、免消費稅的小額包裹關稅豁免制度，明年以後將針對小額進口商品課消費稅，並研議電商業者報稅措施。（路透）

日本財務省（財政部）考慮調整小額進口商品享免關稅、免消費稅的小額包裹關稅豁免制度，明年以後將針對小額進口商品課消費稅，並研議電商業者報稅措施。中國線上零售商Temu和SHEIN等低價商品出口模式正面臨嚴峻挑戰。

日本讀賣新聞報導，中國的線上零售商等利用小額包裹關稅豁免（de minimis rule）制度增加販售低價商品，日本財務省認為有必要調整此制度，以促使海內外業者的競爭條件平等。

日本財務省明年以後將進行稅制修改，考慮針對小額進口商品課消費稅。正研議電商有義務向稅務當局登記，並進行報稅等內容。

日本目前針對1萬日圓（約69美元）以下的進口商品免除關稅與消費稅。日本財務省表示，去年1萬日圓以下的「小額包裹」的進口量約1億6966萬件，進口值為4258億日圓，5年之間增為約5倍。

近年來，中國線上零售商Temu和SHEIN等在各國利用小額包裹關稅豁免制度，擴大販售低價商品。

市場情報公司Sensor Tower表示，2024年全球下載智慧型手機電商應用程式，Temu是5億5000萬次，居第一多；SHEIN居次。

日本財務省調查顯示，有關小額包裹關稅豁免制度，日本國內業者反映，「海外業者的價格競爭力大，對國內業者而言是一大威脅。而且，市占率很可能被奪走」、「競爭失衡的衝擊大」。日本國內業者陸續發出憂慮的聲音。

美國川普政府為了防止業者鑽關稅制度的漏洞，5月2日起以中國為對象，停止小額包裹關稅豁免措施。此外，越南從2月開始廢除小額包裹關稅豁免制度；歐盟（EU）也正在重新審視此制度。

關稅 日本 零售商

上一則

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

下一則

曼谷大樓地震倒塌奪數十命 泰國法院發出逮捕令

延伸閱讀

反應美關稅影響 這款鞋全球漲價

反應美關稅影響 這款鞋全球漲價
7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了
華郵：憂危害「川普群眾」 白宮幕僚長找到勸川降關稅破口

華郵：憂危害「川普群眾」 白宮幕僚長找到勸川降關稅破口
破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
新教宗良14世走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示風采。（路透）

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采

2025-05-08 14:05
印度防空系統在印度和巴基斯坦宣布停火後在查摩市上空攔截到發射物。(路透)

川普促印巴停火後僅數小時 喀什米爾爆炸停電 印方氣壞

2025-05-10 13:34

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」
非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格