英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

日前，中國駐英國大使館 稱接到多宗中國公民失蹤失聯相關求助，並提醒在英中國公民及親屬，要切實加強安全防範，可與家人約定暗號，遇危險或緊急情況時通過暗號向家人求救。駐英使館新聞發言人14日接受新華社採訪時回應稱，這是正常的領事提醒，並指失蹤失聯的原因大部分是未能及時接聽家人電話，例如晚上趕論文、白天睡大覺。

發言人稱，目前在英留學生人數約20萬，近來使館接到電信詐騙和留學生短暫失聯等相關求助電話有所增多。原因大部分是因時差未能及時接聽家人電話，晚上趕論文，白天睡大覺未能及時回覆家人電話，還有外出旅行不願告知家人或與家人矛盾拒絕聯繫等。不過他同時指出，電信詐騙失聯的情況也較為常見，引起家人及朋友報警增多，向使領館求助表示失蹤失聯。

發言人指出，使館及時發布消息回應大家關切，提醒在英學子華人注意保持聯絡暢通，和家人朋友保持聯繫，出行等計劃提前告知，謹防電信詐騙，增強必要的安全防範意識和能力，別讓遠在國內的親朋好友擔憂。

中國駐英國大使館12日（周一）表示，使館近期接獲多起中國公民失蹤失聯相關求助，使領館提醒在英中國公民及親屬，實際加強安全防範，避免失聯狀況。

使館提醒在英中國公民常與家人保持聯繫，約定暗號以備避險等。使館建議，可與家人約定溝通聯繫的特定暗號，如遇危險或緊急情況，及時透過約定的特定暗號向家人通報情況或求救。

使館也建議在英中國公民親屬全面掌握聯絡方式，留學生家長也應特別掌握在英留學生學籍卡號、就讀專業以及所在學校學生服務機構、指導教師、同學、室友、公寓管理員或房東等相關人員聯絡方式，以備不時之需。

中國駐英大使館也提醒在英中國留學生 ，謹記使領館或警方及公檢法部門不會透過電話或微信 辦案，更不會要求支付錢款或轉帳。

通知也提醒廣大留學生家長，在接到稱孩子被綁架的電話或圖片、影片時，一定要保持冷靜，因為有可能是虛擬綁架詐騙，應透過正規管道向警方、使領館或孩子所在學校了解情況，尋求協助。