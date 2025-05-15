Temu違反個資保護法 遭韓監管當局處近百萬美元罰款

中國跨境電商平台Temu擅自將韓國用戶個人資料轉移至中國等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。路透

韓國個人資訊保護委員會今天表示，中國跨境電商 平台Temu擅自將韓國用戶個人資料轉移至中國等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。

中國跨境電商平台Shein、Temu和阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）近年來在全球迅速竄紅，憑藉琳瑯滿目的商品與超低價格，挑戰美國電商巨擘亞馬遜 （Amazon）的地位。

根據韓國個資保護委員會，Temu委託位於韓國、中國、新加坡 和日本等國家的公司處理或保存用戶個資。

韓國個資保護委員會在聲明稿中指出，Temu「未在隱私權政策中揭露或通知用戶其個資將被委託給海外機構」。

個資保護委員會表示，已依據個資保護法對Temu處以約13.9億韓元（約99萬7624美元）罰款。

個資保護委員會表示，Temu不但未對海外公司進行監督，包括資料保護措施，也未適當審查這些公司如何處理個資。

截至2023年，韓國平均每日有290萬名用戶使用Temu，而Temu卻未依規定在韓國設立代表。

個資保護委員會還說，Temu帳戶刪除程序多達7個步驟，使得「用戶行使自身權利變得困難」。

Temu發言人告訴法新社：「我們尊重韓國個人資料保護委員會的決定，並全力配合調查。」