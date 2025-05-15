普亭不赴伊斯坦堡 澤倫斯基將決定烏克蘭是否參加

烏克蘭總統澤倫斯基將在與土耳其總統厄多安會談後決定基輔是否參加。(歐新社)

基輔和莫斯科預定今天在伊斯坦堡展開會談。克里姆林宮指出，總統普亭 沒有前往當地的計畫。烏克蘭 總統澤倫斯基 將在與土耳其總統厄多安會談後決定基輔是否參加。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「沒有，此刻沒有這種計畫。」

法新社提問為何普亭（Vladimir Putin）拒絕前往土耳其，以及若有下一回合談判，他是否出席，培斯科夫拒答。

克宮今天還表示，不知道烏克蘭代表團是否會出席伊斯坦堡會談，強調俄羅斯團隊正在當地等待。

培斯科夫在例行新聞簡報中告訴記者：「我們不知道烏克蘭談判人員是否會現身，也不知道這場會談將會如何進行。俄羅斯代表團準備好了，正在伊斯坦堡等待著。」

而烏克蘭似乎對於這場和談是否會在今天舉行存疑。一名烏克蘭高階官員表示，基輔代表團正等待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）下達指示。

這名官員告訴法新社：「如果總統作出決定，代表團就會到那裡。」這名官員還說，預期今天的會談將會展開是「不切實際的」，不過澤倫斯基正與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會商，將於會後作出決定。

與此同時，俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今天在伊斯坦堡表示，這場逾3年來對烏克蘭首場直接會談，莫斯科以獲致「長期和平」為目標。

這位強硬派克宮幕僚在加密通訊軟體Telegram上指出：「藉由消除衝突根本原因來建立長期持久和平，是普亭提出舉行這場直接會談的目的。」