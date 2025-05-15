我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反應美關稅影響 這款鞋全球漲價

聯合健保集團涉紅藍卡詐騙 遭司法部犯罪調查

普亭不赴伊斯坦堡 澤倫斯基將決定烏克蘭是否參加

中央社莫斯科／伊斯坦堡15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基將在與土耳其總統厄多安會談後決定基輔是否參加。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基將在與土耳其總統厄多安會談後決定基輔是否參加。(歐新社)

基輔和莫斯科預定今天在伊斯坦堡展開會談。克里姆林宮指出，總統普亭沒有前往當地的計畫。烏克蘭總統澤倫斯基將在與土耳其總統厄多安會談後決定基輔是否參加。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「沒有，此刻沒有這種計畫。」

法新社提問為何普亭（Vladimir Putin）拒絕前往土耳其，以及若有下一回合談判，他是否出席，培斯科夫拒答。

克宮今天還表示，不知道烏克蘭代表團是否會出席伊斯坦堡會談，強調俄羅斯團隊正在當地等待。

培斯科夫在例行新聞簡報中告訴記者：「我們不知道烏克蘭談判人員是否會現身，也不知道這場會談將會如何進行。俄羅斯代表團準備好了，正在伊斯坦堡等待著。」

而烏克蘭似乎對於這場和談是否會在今天舉行存疑。一名烏克蘭高階官員表示，基輔代表團正等待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）下達指示。

這名官員告訴法新社：「如果總統作出決定，代表團就會到那裡。」這名官員還說，預期今天的會談將會展開是「不切實際的」，不過澤倫斯基正與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會商，將於會後作出決定。

與此同時，俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今天在伊斯坦堡表示，這場逾3年來對烏克蘭首場直接會談，莫斯科以獲致「長期和平」為目標。

這位強硬派克宮幕僚在加密通訊軟體Telegram上指出：「藉由消除衝突根本原因來建立長期持久和平，是普亭提出舉行這場直接會談的目的。」

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

上一則

油價盤中大跌2% 傳伊朗願意放棄核武 換取美解除制裁

下一則

川普：美國應接管加薩走廊 建立「自由區」

延伸閱讀

普亭放鳥俄烏和談 不理澤倫斯基挑釁 這樣還談得下去嗎？

普亭放鳥俄烏和談 不理澤倫斯基挑釁 這樣還談得下去嗎？
俄總統普亭不去土耳其會談 川普：原本就不指望他

俄總統普亭不去土耳其會談 川普：原本就不指望他
跟川普緊張未解？傳美反對邀澤倫斯基參加6月北約峰會

跟川普緊張未解？傳美反對邀澤倫斯基參加6月北約峰會
金融時報：美2原因悄悄轉變對烏立場 但未必加大施壓俄

金融時報：美2原因悄悄轉變對烏立場 但未必加大施壓俄

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶
中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」