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油價盤中大跌2% 傳伊朗願意放棄核武 換取美解除制裁

編譯葉亭均／綜合外電
伊朗國旗與原油生產示意圖。路透
伊朗國旗與原油生產示意圖。路透

國際油價今天（15日）連續第二天下跌，因報導指出伊朗願意在與美國達成協議中放棄核武，以換取制裁解除，消息使油價延續前一天因美國庫存大增而下跌的走勢；黃金價格跌至一個多月來最低水準，因全球貿易戰緊張局勢緩解，避險需求減弱。

油價走低

美國西德州中級原油6月期貨今天盤中下跌1.46%至每桶62.23美元，稍早一度重挫2%，至每桶61.86美元，延續周三收盤跌0.8%的頹勢。

布蘭特原油7月期貨今天盤初大跌1.3%至每桶65.23美元，亦延續周三收盤跌0.8%的頹勢。

根據NBC報導，伊朗願意在與美國的協議中承諾不擁有核武器，以換取美方解除制裁。NBC引述伊朗最高領袖顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）的說法指出，伊朗已準備好在特定條件下簽署協議。

周三油價下跌，因美國政府數據顯示原油庫存出現自3月以來最大增幅，終結連續四天、累計漲幅近10%的漲勢。先前的上漲主要受到美中貿易休戰以及美國總統川普對伊朗日益強硬的言論所推動。

BOK Financial Securities交易高級副總裁Dennis Kissler表示：「原油期貨正處於回檔階段。」。他表示，50天移動平均價格目前約63.90美元，構成油價的阻力水準。

今年以來，油價仍下跌約13%，美國生產商表示預期年底前油價變動不大。若伊朗供應增加，可能導致今年稍晚出現供應過剩，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）自2022年以來首次開始恢復部分產能。

國際能源署（IEA）將於周四稍晚在巴黎公布最新的供需預測。

金價重挫逾2%後小幅反彈

現貨金價今天盤中小幅上漲0.25%，報每英兩3,185.19美元；周三收盤重挫2.25%，至每英兩3,177.25美元， 跌至一個多月來的最低水準。

由於全球貿易戰緊張局勢緩解，避險需求減弱，影響黃金價格。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示： 「整體而言，風險情緒有所改善，這在目前削弱了黃金的吸引力。」

白銀、白金和鈀金價格周三均下跌。

油價 伊朗 金價

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