我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這6種被「誤解」食物 營養師：有益腸道健康

彭博：美中貿易會談後 中國取消波音交付禁令

聯合國國際民航組織裁定 俄羅斯要為擊落馬航MH17負責

中央社蒙特婁12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
重建後的MH17班機殘骸。(路透)
重建後的MH17班機殘骸。(路透)

聯合國轄下的國際民航組織（ICAO）委員會12日裁定，俄羅斯要為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事負責。

這起事故造成機上298名乘客和機組員全數喪生，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民或居民。

路透報導，荷蘭與澳洲政府表示，ICAO委員會將在數周內研議適當的賠償形式。

馬航MH17班機於2014年7月17日從阿姆斯特丹啟程飛往吉隆坡，在烏克蘭東部上空被擊落，當時親俄分離主義分子和烏克蘭部隊正在交戰。

2022年11月，荷蘭法官在當事人缺席的情況下，判定兩名俄羅斯男子和一名烏克蘭男子在這起攻擊案中犯下謀殺罪。俄羅斯聲稱這項裁決「可恥」，且不會引渡俄國公民。

總部位於蒙特婁的ICAO未立即回覆置評要求。澳洲和荷蘭於2022年向ICAO提出此案。

荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）透過聲明說：「這項決定是為了所有MH17班機受害者、遺屬和親友，朝確立事實、實現正義和問責邁出的重要一步。」

「這項決定也向國際社會釋出明確訊息：各國都不能違反國際法而不受責罰。」

他補充說，荷蘭和澳洲希望ICAO委員會命令俄羅斯就賠償展開談判。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲政府樂見ICAO委員會的決定，並敦促ICAO盡速找到補救措施。

她在聲明中說：「我們呼籲俄羅斯按照國際法要求，最終為這種可怕的暴力行動負起責任，為它糟糕透頂的行為做出賠償。」

ICAO沒有監管權力，但有道德說服力，其制定的全球飛航標準普遍為193個成員國採用。

一名親俄分離主義分子於2014年7月22日，在馬航MH17航班的墜機現場觸碰飛機...
一名親俄分離主義分子於2014年7月22日，在馬航MH17航班的墜機現場觸碰飛機殘骸。(美聯社)

澳洲 俄羅斯 烏克蘭

上一則

英國首相施凱爾私宅遭縱火 警方逮捕21歲男子

延伸閱讀

澳洲電台AI女DJ主持「半年沒人發現」 3大疑點讓網友抓包

澳洲電台AI女DJ主持「半年沒人發現」 3大疑點讓網友抓包
新教宗表態挺烏克蘭 舊訪問曝譴責俄入侵 立場鮮明有別於方濟各

新教宗表態挺烏克蘭 舊訪問曝譴責俄入侵 立場鮮明有別於方濟各
英法德波聯手施壓停火 分析：迫使俄國顯露真正野心

英法德波聯手施壓停火 分析：迫使俄國顯露真正野心
金正恩力挺俄羅斯 稱北韓參與俄烏戰爭具正當性

金正恩力挺俄羅斯 稱北韓參與俄烏戰爭具正當性

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女