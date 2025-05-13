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川普出席沙王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克到場

大批媒體機場撲空 黃仁勳原來去了「這裡」

編譯吳孟真／綜合外電
美媒報導，黃仁勳在內的一小群金融與科技業高層，預計出席13日在利雅德舉辦的沙美投資論壇。路透
美媒報導，黃仁勳在內的一小群金融與科技業高層，預計出席13日在利雅德舉辦的沙美投資論壇。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳原本據傳預定12日搭私人專機赴台，參加即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），大批媒體卻在機場守候撲空，只見其妻女。美媒報導，隨著川普13日出訪中東三國，多名華爾街和矽谷大咖也陸續抵達沙烏地阿拉伯，黃仁勳也名列其中。

Business Insider報導，川普此行為其第二任期首次出訪海外，預計停留沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，商談石油、貿易、投資、軍事等多項議題。黃仁勳在內的一小群金融與科技業高層，也預計出席13日在利雅德舉辦的沙美投資論壇。

沙美投資論壇內容涵蓋人工智慧（AI）、能源、國防、製造業等，與會者包含沙國政界重量級人物。根據論壇網站，Google、輝達和貝萊德等企業執行長，將在論壇中發表演說。

一名沙國高級官員去年9月對CNBC表示，該國希望能在一年內取得輝達的高效晶片。美國人工智慧（AI）解決方案新創公司Groq，也是輝達可能的競爭對手，日前宣布取得沙國15億美元投資承諾，用以擴大其AI晶片出貨能力。

另據彭博資訊報導，根據白宮提供名單，將有31名海外業界人士在利雅德與川普和沙國王儲賓沙爾曼共進午餐，包含貝萊德、OpenAI、亞馬遜、花旗集團、Palantir、IBM等公司執行長，以及避險基金界名人達里歐（Ray Dalio）等人。

輝達 AI 黃仁勳

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