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與土耳其糾葛40年 庫德工人黨牽動地緣政治緣由一次看

中央社伊斯坦堡12日綜合外電報導
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圖為土耳其伊斯坦堡民眾3月在慶祝新年的集會上，高舉庫德工人黨旗幟與領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的照片。（路透）
圖為土耳其伊斯坦堡民眾3月在慶祝新年的集會上，高舉庫德工人黨旗幟與領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的照片。（路透）

土耳其政府對抗40多年的庫德族武裝團體「庫德工人黨」今天傳出正式解散，究竟這個組織成員是誰？訴求是什麼？抗爭歷史為何？以下是路透所做的概略說明。

與「庫德工人黨」（Kurdistan Workers Party，PKK）關係密切的菲拉特通訊社（Firat News Agency）今天報導這個團體解散消息。事實上，被囚禁在土耳其監獄的庫德工人黨創辦人歐加蘭（Abdullah Ocalan）2月已呼籲組織解除武裝並解散。

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如今庫德工人黨決定解散，使得蹂躪土耳其東南部多年的衝突出現終結契機，也將對土耳其東南方鄰國敘利亞和伊拉克有重大影響。

庫德工人黨是什麼團體？

歐加蘭於1978年在土耳其東南部創立這個組織，其意識型態基礎是馬克思列寧主義（Marxism–Leninism）思想。

庫德工人黨訴求為何？

這個團體在1984年開始對土耳其當局採取叛亂行動，一開始是為了創建1個獨立的庫德族國家，之後庫德工人黨緩和目標，轉為尋求讓庫德族享有更多權利及在土耳其東南部能有限自治。

庫德工人黨發動的叛亂衝突大多發生在以庫德族人口為主的土耳其東南部當地鄉間，但他們也攻擊過土耳其首都安卡拉和大城伊斯坦堡等城市地區。這些行動合計已造成4萬多人死亡，大部分是庫德工人黨的戰士。

除了土耳其政府以外，美國、歐洲聯盟（EU）和一些其他國家也都將庫德工人黨認定為恐怖主義組織。

庫德工人黨發展歷史

庫德工人黨原本在敘利亞運作，直到1998年歐加蘭在土耳其施加愈來愈大壓力下被迫逃亡，不到幾個月他就在東非國家肯亞被土耳其特種部隊逮捕。

歐加蘭在1999年遭到土耳其法院判處死刑，之後土耳其廢除所有和平時期死刑，歐加蘭也在2002年10月轉為無期徒刑，他目前仍在伊斯坦堡附近的1座島上服刑。

不過在歐加蘭被捕導致庫德工人黨的武裝分子撤離土耳其後，這個組織的戰鬥逐漸減少。但之後再度爆發暴力情勢升溫，土耳其與庫德工人黨便於2012年底展開和平談判。

然而，雙方和談在2015年7月破局，這也開啟了庫德工人黨抗爭衝突最血腥的一段時期，土耳其東南部的一些都會地區因此遭到更大範圍破壞。

到了去年10月，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）的政壇盟友、民族行動黨（Nationalist Movement Party，MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli）拋出1個令安卡拉各界震驚的提議：他建議可讓歐加蘭出獄，只要歐加蘭宣布庫德工人黨終止叛亂。

巴契利的提議獲得厄多安帶領的執政黨正義發展黨（AKP）支持。挺庫德族的土耳其在野黨人民平等與民主黨（Peoples' Equality and Democracy，DEM）幾名領袖人物則赴獄中與歐加蘭對談。

釋放歐加蘭的呼聲傳出後，庫德工人黨便宣告即刻停火，並表示準備好如歐加蘭所要求召開大會，但條件是必須給歐加蘭必要的安全環境讓他可以「親自指揮與運作」組織。

近期衝突主要地點

近幾年衝突地點轉向隔鄰的伊拉克北部，庫德工人黨在當地山區有基地，土耳其也在附近設有數十個前哨站。安卡拉多次對那裡的庫德工人黨武裝分子發動攻擊，包括用戰機和戰鬥無人機空襲，引發伊拉克當局指控侵犯主權。

儘管如此，伊拉克之前就與土耳其同意要加強合作打擊庫德工人黨，並首度將這個組織列為違法團體。

土耳其也鎖定打擊敘利亞境內庫德族民兵團體「人民保衛軍」（People's Protection Units，YPG），將其視為庫德工人黨的附隨組織，並多次在結盟的敘利亞武裝勢力配合下進行跨境打擊，要把人民保衛軍逐出土耳其領土。

然而，人民保衛軍是敘利亞軍事同盟「敘利亞民主力量」（SDF）的先鋒部隊，而敘利亞民主力量則是美國為首的盟軍打擊伊斯蘭國（IS）的主要盟友。華府對敘利亞民主力量的支持多年來一直是美土兩國間關係緊張的來源之一。

土耳其長期以來反對的敘利亞前總統阿塞德（Bashar Al-Assad）去年12月遭到叛軍推翻後，多年來支持敘利亞叛軍的安卡拉在當地的地位和影響力也提高。土耳其因此要求解散人民保衛軍、將其領導人逐出敘利亞，還揚言若要求未果將採取軍事行動來「粉碎」這個組織。

對於敘利亞庫德族戰士的未來，土耳其、美國和敘利亞官員及庫德族代表一直尋求達成協議。

土耳其 敘利亞 死刑

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