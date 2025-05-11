英國擬再緊縮移民政策 內政大臣透露調整畢業生簽證

英國內政大臣古柏(左)今上BBC節目。(路透)

英國政府持續緊縮移民 政策，特別是近日地方選舉結果顯示「反移民」的民粹右翼政黨英國改革黨（Reform UK）足以鬆動傳統兩大黨政治版圖、翻盤執政黨工黨鐵票區後，更是如此。英國內政大臣古柏今天透露，畢業生簽證（Graduate visa）制度也將有調整。

英國內政部 明天將公布移民政策白皮書，官方預告的重點內容包括進一步提高技術工作簽證 （Skilled Worker visa）申請門檻、大幅減少引進低技術勞工並縮減居留年限，以及雇用外籍人士必須與促進英國本地勞工就業扣連。

古柏（Yvette Cooper）今天在英國廣播公司（BBC）周日新聞政論節目未正面回應主持人詢問，是否將取消現行給予英國高等教育機構外籍畢業生的居留優惠，僅表示「我們明天將發布更多細節」、「我們正在調整（相關規定），但會持續重視、歡迎國際學生，也將持續讓他們在畢業後可以（合法）工作」。

古柏指出，政府擬就畢業生簽證作出的調整主要與大學院校須遵循的規範標準有關。她說，部分大學院校「沒有適當標準」，而這確實是問題。

古柏提到，這些大學院校招收國際學生，部分學生卻未如實完成學業、逾期居留或形成其他違規問題，因此相關標準有必要提高。

按現行規定，外國學生在英國取得學士或碩士學位後，可憑畢業生簽證合法居留英國2年（博士生可達3年），不受專業能力門檻限制，也不要求就業。

外籍畢業生若有意在畢業生簽證效期截止後持續合法居留英國，多數會嘗試就業、取得技術工作簽證。不過，僅持有英國政府所核發相關執照的英國境內企業可合法雇用外籍員工、並提供技術工作簽證。

此外，英國政府去年上半年已有一波修嚴畢業生簽證和技術工作簽證規定的行動，包括僅允許就讀學士後研究型學程的國際學生及英國政府獎學金受獎人為眷屬申請居留簽證，同時將技術工作簽證的最低薪資門檻由一年2萬6200英鎊（約3.5萬美元）調升至一年3萬8700英鎊（約5.1萬美元），漲幅近50%。

官方統計顯示，提高眷屬居留簽證申請門檻後，去年夏、秋季英國學生簽證的申請件數即下滑近17%。

在保守黨去年7月於國會大選落敗、失去執政權以前，英國政府即已著手檢討允許外國學生畢業後合法居留2至3年的規定，以免外籍人士濫用學生和畢業生簽證試圖在英國居留。

受限於英國政府對本國學生的高等教育學費長年凍漲、教育與研究預算卻挹注不足，國際學生已成為各校一大收入來源，引發專家示警濫收學生、濫發學位恐對英國大學院校的國際信譽造成不良影響。

另一方面，英國2020年脫歐後，來自歐盟的各項研究和計畫補助經費大減，這也間接導致部分大學院校對中國資金（含中國學生學費）的依賴提高。與本國學生不同，英國各大學院校對國際學生收取的費用原則上可合法「無上限」。

英國高等教育統計局（HESA）的資料顯示，在2022－2023學年度，國際學生學雜費在英國各大學院校的收入來源占比達23%。英國公共電視「第4頻道」（Channel 4）去年夏季一項事實查核報告指出，英國每6所大學院校之中，就有1所超過1/3收入來源是國際學生費用。

根據英國內政部預告的部分移民新政，未來申請技術工作簽證者必須至少具備大學學士學位，且在英國的薪資條件和實際工作內容也必須與學歷相符，並符合英國就業市場現況。英國媒體曾報導，新政策擬提高對工作簽證申請人的英語能力要求，但相關消息仍待證實。

至於在英國所從事工作與學歷不符或未達相應的「技術工作」門檻要求者，或者資方有意雇用外籍人士從事較低技術門檻工作，則根據新政策，雇主須提出「強而有力」證據，證明特定職缺確實缺乏英國本地勞工來源，且雇主須同步擬定人力資源策略、致力於培訓和招攬更多本國技術人力。

英國政府並擬僅就關鍵產業鬆綁外籍勞力雇用規定，強調特定產業領域（例如營建業）的本國勞力短缺問題必須只能是「暫時性」的現象，從事較低技術門檻工作的外籍人士在英國的合法居留年限因此將遭削減。

英國政府另擬透過跨部會政策協調，解決部分產業和服務領域依賴外籍人士、特別是外籍低薪勞工的根本原因，以及因此導致的勞動剝削、產業和生產力發展遲滯、不利本國勞工薪資待遇和專業技能發展等問題。

古柏指出，越來越多外國人來英國工作的同時，未參與就業市場、同時也非就學中的英國民眾人數占比卻越來越高。

英國國家統計局（ONS）今年2月發布的最新估計顯示，未在學、未就業或非受訓中的16至24歲英國民眾（即所謂的NEET，尼特族）近100萬人，且人數持續呈上升趨勢。整體而言，超過13%的英國16至24歲民眾是尼特族，且尼特族在男性人口的占比高於女性。