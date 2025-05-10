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魯拉訪問中國前夕 5家巴西大豆企業獲解禁

中央社台北10日電
巴西總統魯拉(右)8日與俄國總統普亭會面。(美聯社)
巴西總統魯拉(右)8日與俄國總統普亭會面。(美聯社)

巴西總統魯拉12日訪中前夕，北京解除了以植物檢疫問題為由對5家巴西大豆企業的進口禁令。中國據報已加大對巴西大豆購買力度，分析稱這凸顯中國在全球大豆供應鏈中對巴西依賴程度加深。

據路透社8日的報導，巴西農業部表示，這項決定是在巴西和中國衛生部門達成技術諒解後所做出。消息人士說，恢復供應的時間是4月25日，正是魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問中國前幾周。

魯拉8至10日訪問莫斯科，出席二次世界大戰結束80周年紀念活動，並將於12至13日前往北京進行國事訪問，出席第4屆中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟論壇。

今年1月因在貨物中檢測到農藥和害蟲，中國暫停了巴西5家公司的大豆進口；而據中國海關數據庫，這5家企業目前都顯示為「正常」註冊狀態。

報導指出，貿易戰迫使北京減少對美國的依賴。此前，中國曾明確表示美國的大豆和玉米具有「高度可替代性」。中國目前的大豆交易量占全球逾6成，去年達1.05億噸，其中70%以上、約7400多萬噸來自巴西，而這個比例正進一步上升。

魯拉訪中期間還將出席中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟論壇，中巴兩國元首也將舉行會談，雙方預計將簽署涉及農業、商業、投資、科技等多領域合作文件。

巴西外交部稍早前表示，巴西與中國的關係重要，在美中貿易緊張升溫之際，當前「正是探索新合作途徑的良機」。

巴西 供應鏈 貿易戰

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