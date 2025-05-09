我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國最暢銷盆栽 嬌貴蘭花「複製」變10元大眾商品

等待周末美中貿易談判 道指跌逾百點 股指本周收跌

美歐提俄烏休戰30天 否則將聯手對俄羅斯祭新制裁

中央社巴黎9日綜合外電報導
法國總統馬克宏（中）、英國首相施凱爾（左）和德國總理梅爾茨（右）9日在前往烏克蘭的列車上舉行三方會議。（路透）
法國總統馬克宏（中）、英國首相施凱爾（左）和德國總理梅爾茨（右）9日在前往烏克蘭的列車上舉行三方會議。（路透）

法國外交消息來源今天指出，美國和歐洲各盟國正在敲定一項烏克蘭戰爭停火30天的提案，若遭拒絕，美歐將聯手對俄羅斯發動新一波制裁。

路透報導，美國總統川普昨天呼籲俄烏30天無條件停火。他警告說，若不遵守停火，美國和夥伴們將發動進一步制裁。

烏克蘭已經表達準備好接受美方提議；俄方則是單方面宣布8至10日停火3天，藉此紀念二次大戰戰勝納粹德國80周年。

法國外交消息來源以匿名方式透露：「我們還沒完全有個定案，但希望我們此刻正趨於一致。」

「未來幾小時、幾天可能會發生的事是，可能宣布停火30天或分階段停火，這仍在討論階段。」

這名消息來源表示，仍在討論是否宣布片面停火或給俄羅斯一個很短的回應時間，但如果俄方拒絕，美國和歐洲聯盟（EU）將對莫斯科實施新的制裁。

美國和歐盟正在協調制裁計畫。

消息人士指出，歐洲和美國之間政治性和技術性的談判，上周以來已有所提升。川普和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天舉行會談，討論停火提案。

消息來源表示：「我們在與美方人員進行討論中感受到對俄方立場有某種程度的不滿，認為他們對先前的提議欠缺反應，也未認真看待。」消息人士說：「基本上已經做出了決定。」

法新社報導，馬克宏今天呼籲美歐火速訂定一套俄烏休戰30天的計畫，並以「大規模制裁」當作後盾。

馬克宏告訴波蘭電視台（Telewizja Polska）：「我的希望是…在未來的幾個小時和幾天，我們能戮力同心、致力達成停火，並對外表示，如果有任何一方失信，我們將發動大規模經濟制裁。」

他說，有必要採取更強有力的行動，「如此一來才更有說服力，歐洲人和美國人團結起來」。

馬克宏 烏克蘭 俄羅斯

上一則

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意停火30天

延伸閱讀

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意停火30天

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意停火30天
歐盟砸5億吸科研人才 馬克宏批川普犯錯： 僅因一詞就取消研究

歐盟砸5億吸科研人才 馬克宏批川普犯錯： 僅因一詞就取消研究
法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火
方濟各逝世／周六舉辦喪禮 阿根廷總統、馬克宏將出席

方濟各逝世／周六舉辦喪禮 阿根廷總統、馬克宏將出席

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角
富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外

富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外
紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%
尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文

尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文