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也搞「北非諜影」？中企何以在摩洛哥大舉設廠？

編譯吳孟真／綜合外電
據《汽車世界雜誌》報導，摩洛哥在2023年超越中國、日本和印度，躍居歐盟最大汽車進口國。圖為丹吉爾地中海港（Tangier Med Port）。路透
據《汽車世界雜誌》報導，摩洛哥在2023年超越中國、日本和印度，躍居歐盟最大汽車進口國。圖為丹吉爾地中海港（Tangier Med Port）。路透

提到摩洛哥，不少人或許會想到「北非諜影」這部經典名片，但其實摩洛哥是非洲汽車製造重鎮，且日益成為中國企業繞過關稅，將產品出口至歐洲的重要管道。不過紐時報導指出，在全球貿易戰的威脅下，像摩洛哥這樣的「節點型」國家，要維持這樣的地位變得愈來愈不容易。

據估計，過去兩年中國能源、電動車（EV）和電池製造商，在摩洛哥投資100億美元於當地同樣產業。數十間中國汽車製造相關業者，也相繼在摩洛哥設廠，包含去年夏天宣布在該國興建一座13億美元「超級工廠」（gigafactory）的電池製造商國軒高科。

這股投資熱潮反映出如摩洛哥這樣的國家重要性與日俱增。早在川普二度當選前，美國和歐洲已日趨擔憂本土EV業者該如何與陸廠的低價策略競爭。拜登政府去年對中廠EV開徵100%關稅，歐盟也對其提高關稅至45%。

對摩洛哥、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、印度、印尼、土耳其這類國家來說，這般貿易障礙帶來機會，讓企業能藉由從這些地區出口，規避進口關稅。而對中國製造商而言，摩洛哥是對歐盟的關鍵節點。

摩洛哥和歐盟簽有自貿協定，也是歐非門戶。該國20年來持續打造「汽車產業生態系」，也擁有完善的交通網路與豐富的磷酸鹽儲量，磷酸鹽是車用電池關鍵原料。該國也正迅速朝清潔能源轉型。

戰略諮詢平台Multipolarity Report創辦人卡特布指出，北京當局「希望利用摩洛哥的關鍵優勢」。英國智庫Chatham House助理研究員阿布都說，「對中廠而言，摩洛哥對歐盟扮演的角色，和墨西哥之於美國一樣」。

但隨著美、中與中、歐的緊張關係升溫，摩洛哥要平衡與各方關係日漸困難。阿布都指出，摩洛哥「視中國為重要夥伴」，但「也意識到風險」，因為川普可能對與中國進行貿易活動的國家施壓。他還說，摩洛哥不會為了迎合中國而「犧牲與歐盟和美國的關係」。

歐盟 關稅 墨西哥

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