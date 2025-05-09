我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

新教宗良十四世擅用社群不怕談政治 曾發文指正范斯、譴責死刑

中央社／利馬8日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）先前在社群媒體上不怕談論棘手的政治議題，從公開批評美國副總統范斯到譴責死刑皆有，堪稱第一位「極會上線」教宗。

中央社引述法新社報導，范斯（JD Vance）先前建議基督徒應該依照順序愛他們的家人、鄰居、社區和同胞時，美國樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）隨即上社群平台X發文，從神學角度批評范斯。

他2月在X發文寫說「范斯錯了：耶穌並沒有要求我們對他人的愛進行排序」，並轉發一篇專欄作家的尖銳評論文章，引發數萬人按讚和大量留言。

前教宗本篤十六世（Benedict XVI）或許是2012年第一位以推特（Twitter）帳號@Pontifex發文的教宗，但教宗良十四世無疑是首位帶著長年活躍於社群媒體的經歷登上聖伯多祿宗座（Chair of Saint Peter）的教宗。推特後來改名為X。

教宗良十四世自14年前創立個人X帳號以來發文400多次，對各式各樣敏感議題發表看法，包括種族主義、神職人員性侵害、新冠病毒（COVID-19）、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件以及俄羅斯入侵烏克蘭等。

這位在秘魯生活了數十年並取得秘魯籍的美國人關心移民議題，或許並不令人意外。

這位新教宗曾強化對美國總統川普移民政策的批評聲浪，轉發2017年一篇文章，內容稱難民禁令是「美國史上黑暗時刻」和拋棄「美國價值」。

他曾多次批評范斯，對這位副總統的說法提出異議，對方的宗教觀點顯示一位新皈依天主教的狂熱。

在2020年發生佛洛伊德事件後，他懇求其他神職人員站出來發聲。他發文說：「我們需要聽取更多教會領袖的意見，拒絕種族主義，尋求正義。」

他也曾要求教會採取更多行動，驅逐對兒童性侵害的神職人員。

對於另一個引發爭議的議題，他在2014年寫道「是時候終結死刑」，並在多年來的採訪、群眾活動和公開談話中多次強調這個觀點。

他曾用流利且帶有些微口音的西班牙語告訴聚集在一起的秘魯記者：「我們必須時刻維護生命權。」

儘管如此，他也有幽默的一面，還會分享笑話。在疫情封鎖期間，他似乎也和許多人一樣增加在社群媒體上發文的頻率。

目前不清楚他在教宗寓所是否會繼續在社群媒體上暢談。

教宗 范斯 社群媒體

上一則

美官員證實 巴基斯坦殲-10戰機擊落印度飆風與另一架戰機

下一則

梵蒂岡選出首位美籍教宗 世界領袖反應一次看

延伸閱讀

尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文

尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文
美國這次真不管？范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關

美國這次真不管？范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關
等范斯出錯…魯比歐鞏固實力 可順勢接川普的班

等范斯出錯…魯比歐鞏固實力 可順勢接川普的班
美中將談判 川普稱不會先降關稅…關鍵時刻主持駐中大使宣誓

美中將談判 川普稱不會先降關稅…關鍵時刻主持駐中大使宣誓

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作