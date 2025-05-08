我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

川普宣布與英國達成貿易協議 道指漲逾250點

天主教教宗良14世首場講話 籲世人「搭起橋梁」

中央社梵蒂岡8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天當選後向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表講話。歐新社
羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天當選後向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表講話。歐新社

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天當選後向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表講話，呼籲全世界「搭起橋梁」，並為「所有人」實現和平。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，良十四世今天以教宗身分說的第一句話是「願你們平安」。他向陽台下方群眾揮手時，看起來情緒激動。

良十四世並向已故教宗方濟各（Pope Francis）致敬。他用義大利語說道：「讓我們謹記教宗方濟各祝福羅馬的微弱聲音。這位祝福羅馬、在復活節那個早晨向全世界給予祝福的教宗。請允許我延續那份祝福。天主愛我們。天主愛每個人。邪惡不會得勝。」

教宗良十四世也在致詞時感謝其他樞機主教選舉他來領導天主教會。

良十四世隨後改用西班牙語，向他在秘魯的「摯愛教區」致意。西班牙語是他會說的數種歐洲語言之一。

他曾在秘魯特魯希略（Trujillo）服務10年，並於2015至2023年擔任另一座秘魯城市奇克拉約（Chiclayo）的主教。

他說：「致我摯愛的秘魯教區，在那裡，忠實的信徒們陪伴他們的主教、與他分享信仰，並為成為一個忠誠的教會付出極多。」

教宗良十四世並勾勒他對天主教會的願景－「搭起橋梁」並對話。

他呼籲大家共同努力，成為「一個搭起橋梁和對話的教會」，同時向他人「展現我們的仁慈」，並「以愛對話」。

教宗 方濟各 義大利

上一則

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

延伸閱讀

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
選出新教宗需要多久 20世紀來平均歷時3天7輪投票

選出新教宗需要多久 20世紀來平均歷時3天7輪投票
依舊是黑煙 教宗選舉持續進行 第2輪上午投票仍無結果

依舊是黑煙 教宗選舉持續進行 第2輪上午投票仍無結果

熱門新聞

首位美國出生的教宗普雷沃斯特(Robert Prevost，中)，改名為教宗Leo 14世。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大