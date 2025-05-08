土耳其總統頭號政敵 伊斯坦堡巿長入獄後X帳號遭禁

應土耳其當局要求，身陷囹圄的在野黨籍伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯的社群媒體帳號8日遭封鎖。圖為今年3月29日，一名示威者在集會上舉著標語牌，抗議伊瑪莫魯因涉嫌貪腐調查而被捕。路透

應土耳其 當局要求，身陷囹圄的在野黨籍伊斯坦堡市長伊瑪莫魯的社群媒體 帳號今天遭封鎖。他是總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）頭號政敵，在社群平台X上擁有近千萬粉絲。

法新社報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月19日遭當局以涉嫌「貪腐」和「支持恐怖組織」為由拘捕，此舉可能導致已成為主要在野黨共和人民黨（CHP）總統候選人的他無法參加2028年大選。

報導指，今天上午就無法查看伊瑪莫魯的X帳號，畫面顯示「帳號已停用。@ekrem_imamoglu已在土耳其停用，以回應一項法律要求」的訊息。

伊斯坦堡市政府發言人證實伊瑪莫魯的帳號遭到封鎖，但未進一步說明細節。

通報土耳其境內網路審查和網站封鎖等情況的監督團體EngelliWeb在其X帳號發文指出，伊瑪莫魯的帳號已因國家安全理由遭到封鎖。

遭關押在伊斯坦堡斯里烏里（Silivri）監獄的伊瑪莫魯在他的最後一則發文中，敦促支持者參加由共和人民黨發起的抗爭集會。

路透報導，知名律師居爾凱納克（Gonenc Gurkaynak）在X發文表示，他將針對封鎖伊瑪莫魯帳號的法院裁定提出抗告。