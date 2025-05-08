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土耳其總統頭號政敵 伊斯坦堡巿長入獄後X帳號遭禁

中央社伊斯坦堡8日綜合外電報導
應土耳其當局要求，身陷囹圄的在野黨籍伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯的社群媒體帳號8日遭封鎖。圖為今年3月29日，一名示威者在集會上舉著標語牌，抗議伊瑪莫魯因涉嫌貪腐調查而被捕。路透
應土耳其當局要求，身陷囹圄的在野黨籍伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯的社群媒體帳號8日遭封鎖。圖為今年3月29日，一名示威者在集會上舉著標語牌，抗議伊瑪莫魯因涉嫌貪腐調查而被捕。路透

土耳其當局要求，身陷囹圄的在野黨籍伊斯坦堡市長伊瑪莫魯的社群媒體帳號今天遭封鎖。他是總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）頭號政敵，在社群平台X上擁有近千萬粉絲。

法新社報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月19日遭當局以涉嫌「貪腐」和「支持恐怖組織」為由拘捕，此舉可能導致已成為主要在野黨共和人民黨（CHP）總統候選人的他無法參加2028年大選。

報導指，今天上午就無法查看伊瑪莫魯的X帳號，畫面顯示「帳號已停用。@ekrem_imamoglu已在土耳其停用，以回應一項法律要求」的訊息。

伊斯坦堡市政府發言人證實伊瑪莫魯的帳號遭到封鎖，但未進一步說明細節。

通報土耳其境內網路審查和網站封鎖等情況的監督團體EngelliWeb在其X帳號發文指出，伊瑪莫魯的帳號已因國家安全理由遭到封鎖。

遭關押在伊斯坦堡斯里烏里（Silivri）監獄的伊瑪莫魯在他的最後一則發文中，敦促支持者參加由共和人民黨發起的抗爭集會。

路透報導，知名律師居爾凱納克（Gonenc Gurkaynak）在X發文表示，他將針對封鎖伊瑪莫魯帳號的法院裁定提出抗告。

土耳其 社群媒體 厄多安

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