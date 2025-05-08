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普亭習近平會談 俄中批美國版鐵穹計畫破壞穩定

中央社莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（右）和中國國家主席習近平8日在莫斯科會談。美聯社
俄羅斯總統普亭（右）和中國國家主席習近平8日在莫斯科會談。美聯社

俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平今天在莫斯科會談。兩國在會後的聯合聲明中痛批美國總統川普的美國版「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統計畫「強烈破壞穩定」。

法新社報導，克里姆林宮公布聯合聲明中指出：「近期宣布的大規模『美國金穹』（Golden Dome for America）計畫也強烈破壞穩定。」

聲明並表示，這項計畫「明確地要求為用於在太空進行的戰鬥行動大幅加強武器庫準備」。

普亭（Vladimir Putin）與習近平會談後，在文件簽署儀式中表示，兩人展開「富建設性的」會談，並以「親愛的朋友」稱呼對方。

他告訴記者：「與中華人民共和國主席的會談依照慣例地在溫暖、友好、富建設性的氣氛之下進行，非常具實質性而且成效卓著。」

彭博報導，根據電視轉播內容，普亭和習近平就進一步深化兩國戰略合作發表聲明。兩人還通過關於全球戰略穩定的聯合聲明。

普亭表示，俄中貿易幾乎全部以盧布或人民幣結算，受到良好保護，免受第三方國家的影響。

他並指出，兩國正在推進總值約2000億美元的90項共同計畫。

普亭 習近平 太空

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