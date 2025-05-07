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一洲焦點／美中關稅談判 瑞士先暖身、印巴怎突然打起來

習近平赴俄 歐盟主席「深化歐中關係說法」受質疑

中央社布魯塞爾7日專電
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歐盟理事會及執委會兩位主席昨天向中國領導人習近平表達將「深化夥伴關係」，今天習近平赴俄訪問，形同戳刺歐中關係的一大痛點。美聯社
歐盟理事會及執委會兩位主席昨天向中國領導人習近平表達將「深化夥伴關係」，今天習近平赴俄訪問，形同戳刺歐中關係的一大痛點。美聯社

歐盟理事會及執委會兩位主席昨天向中國領導人習近平表達將「深化夥伴關係」，今天習近平赴俄訪問，形同戳刺歐中關係的一大痛點。歐盟發言人在例行記者會被追問是否改變對中立場、質疑歐盟前後說法不一。

歐洲聯盟（EU）在6日低調度過與中國正式建交50年紀念日，正式慶祝活動預期會辦在7月下旬於北京舉行的高峰會期間。不過歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）昨天聯名向習近平互致賀電。

歐盟並未公開賀電內容，根據南華早報（South China Morning Post），歐盟兩位主席在電文中表示，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟「仍然致力於深化我們與中國的夥伴關係」。

由於歐盟定調中國是俄羅斯發動全面侵略烏克蘭的「賦能者」（enabler），范德賴恩在2023年更警告北京，指中國在俄烏戰爭的表現是歐盟與中國是否進一步深化關係的「決定性因素」，但習近平今天仍赴莫斯科展現與俄國的堅定情誼。多位歐洲記者在中午的執委會例行記者會上質問，范德賴恩對中國是否軟化、歐盟是否改變過去立場。

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）回應，中俄交情有長期歷史，無論如何歐盟仍維持「如果沒有中國支持，俄羅斯侵烏戰爭不可能打到如今這種局面」的主張。

執委會首席發言人賓荷（Paula Pinho）也強調，歐盟持續對中國經濟依賴「去風險」（de-risk）、希望與中國在因應全球氣候變遷問題上合作、促使共同應對產能過剩問題等立場，都未改變。

對於北京力挺莫斯科，賓荷表示「這顯然不會是我們對中國態度的一個具建設性要素」，中國是聯合國安理會（UNSC）成員，而俄國侵烏違反聯合國憲章，所以「中國對此有角色可扮演」。

相較於歐盟前述賀電並未著墨美國關稅問題，據新華社報導，習近平則在賀電中暗指美國，稱中歐要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰。

美國總統川普發起的全球關稅戰，使歐盟對中國態度出現詭譎的變化。

一方面，歐盟高官在這段期間多次提及歐盟願與美國「共同因應中國不公平貿易行為的挑戰」，在美國回應冷淡下，范德賴恩又拋出「願與中國建設性交往」的說詞。

另一方面，美中關稅戰恐使中國出口產品出現「貿易轉向」，大量改道進歐盟，令歐盟執委會和許多成員國戒慎恐懼，擔心近年已陸續受中國鋼鐵、太陽能板乃至電池電動車產能過剩的衝擊，還會有下一波。

因此，目前歐中領導人固然互說好話，要見真章，至少得等到7月美國「對等關稅」暫停90天屆滿，接著范德賴恩與習近平在北京見面，才是攤牌時機。

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