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習近平普亭將會談 中國官方避談新建天然氣管線

中央社台北7日電
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中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）

西方媒體及俄媒報導，赴俄訪問的中國國家主席習近平8日與俄羅斯總統普亭會談，將涉及中俄「西伯利亞力量2號」天然氣管線建造問題。但中國外交部及中國駐俄大使張漢暉面對媒體詢問及受訪時，都對這條天然氣管線避而不談。

俄羅斯衛星通訊社6日深夜報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄中在各領域的合作正在發展，其中「能源是旗艦領域」。普亭（Vladimir Putin）與習近平會晤時，不排除將討論「西伯利亞力量2號」管線、烏克蘭問題調解及俄美接觸進展等問題的可能性。

報導指出，鄂夏柯夫並對媒體追問「西伯利亞力量2號」管線問題強調，兩人「當然會討論」。他相信，在普亭與習近平一對一會談中，「最重要的問題都將得到討論」，包括烏克蘭問題、俄美關係，以及「所有可以想到的問題」。

但澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍今天被問到「西伯利亞力量2號」管線問題時僅示，中俄一貫本著相互尊重，互利共贏原則，開展包括能源在內的各領域務實互利合作。至於具體問題，「建議向中方的主管部門進一步了解」。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，張漢暉6日接受俄羅斯國際文傳電訊社書面專訪時說，中俄經貿合作近年來在不斷克服外部環境的壓力和挑戰中「保持總體發展勢頭」。中方願與俄方一道持續加強溝通協作、打通難點堵點，鞏固能源、農產品、機電產品等傳統領域貿易，並挖掘新興領域新增長點。訪談通篇未提「西伯利亞力量2號」管道。

從俄羅斯途經蒙古國通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管線，是俄方規劃多年的大型供氣工程。俄烏戰爭2022年爆發後，俄羅斯遭歐洲國家制裁，導致天然氣輸出受阻，俄方於是大力向中國推動建造這條管線；但中國基於分散能源採購、俄方開價過高及不願管線途經第三國等考量，態度並不積極，使談判迄無顯著進展。

俄羅斯 天然氣 普亭

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