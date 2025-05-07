印度巴基斯坦互轟至少38死 兩國爆20年來最嚴重衝突

7日在巴控喀什米爾地區科特利(Kotli)，人們聚集在遭到印度空襲而受損的一棟受損建築物外。歐新社

印度 今天對勁敵巴基斯坦 發動致命空襲後，雙方在有領土爭議的邊境 地區交火，至少導致38人喪命，這是印巴兩個擁有核武的鄰國在20年來所爆發最嚴重暴力衝突。

法新社報導，據報至少有38人在印巴最新衝突中身亡。巴基斯坦當局表示，印度空襲並在邊境開火造成26位平民喪命；印度方面則指巴國炮擊導致至少12人喪生。

根據巴基斯坦當局，21位平民在印度空襲中喪命，其中包含4名孩童，另有5人在邊境遭槍擊身亡。

印度軍方稱「正義獲得伸張」，並報告9個「恐怖分子營地」已被摧毀；新德里當局則強調其行動「目標明確、節制且不會升級」。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）指控，印度總理莫迪（Narendra Modi）發動襲擊是為了「提高」他在印度國內的支持度，並指巴方已經實施反擊。

阿瑟夫告訴法新社：「報復行動已經展開，我們很快就會算清這筆帳。」

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）還提到，有5架印度戰機被擊落。

同時，1位要求匿名的印度高階安全消息人士透露，3架印度戰機在印度本土墜毀。

喀什米爾（Kashmir）的印度控制地區兩周前發生恐攻，至少26人喪命。經印度調查，犯案的恐怖分子中至少有3名巴基斯坦人，印方指責巴國在背後支持這起事件，這讓兩國緊張局勢急遽升溫。