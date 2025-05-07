我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：印度與巴基斯坦軍購競賽 反映美中兩國較量

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

迪士尼插旗中東 將在阿布達比打造下一座主題公園

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼計劃在阿布達比打造中東首座迪士尼樂園。路透
迪士尼計劃在阿布達比打造中東首座迪士尼樂園。路透

迪士尼7日發布聲明表示，計劃在阿拉伯聯合大公國的阿布達比，打造其首座位於中東的主題公園。

彭博資訊報導，這座公園將成為迪士尼的第13座主題公園，將由阿布達比在地娛樂開發商Miral Group建造及營運，所有權也屬於Miral。園區預計坐落在阿聯旅遊重鎮亞斯島（Yas Island），Miral建造的法拉利世界（Ferrari World）、華納兄弟世界以及海洋世界公園也都位於這裡。

這將會是迪士尼自從2016年上海迪士尼樂園開幕後，首座在全新地點打造的主題公園。迪士尼先前曾擬出一項十年計畫，旨在增進其主題公園部門的成長，這是該公司最賺錢的一項業務。

迪士尼公園、郵輪及消費品部門主管達馬羅（Josh D'Amaro）受訪時表示，公司認為中東有廣大機會，且找到了與其野心相匹配的地點與合作夥伴。他說，這座公園將會成為科技上最為領先的迪士尼樂園，且Miral將會投資整個計畫，迪士尼對其沒有任何資本承諾。

迪士尼去年宣布計畫，要在未來十年內，將主題公園業務的資本投資增加一倍，至600億美元，以加速其體驗性業務的成長。

該公司執行長艾格（Bob Iger）也在聲明中說，阿布達比主題公園將以迪士尼設計融合在地建築特色，讓這座公園「兼容原汁原味的迪士尼與獨一無二的阿聯式特色」。

迪士尼 郵輪

上一則

芬蘭大黃蜂戰機墜毀北極圈城市 飛行員彈射逃生

下一則

印度巴基斯坦互轟至少38死 兩國爆20年來最嚴重衝突

延伸閱讀

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」
疑吸毒 男子迪士尼裸奔

疑吸毒 男子迪士尼裸奔
佛州迪士尼暑假搶客 3~9歲兒童門票半價

佛州迪士尼暑假搶客 3~9歲兒童門票半價
迪士尼之旅

迪士尼之旅

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵