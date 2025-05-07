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芬蘭大黃蜂戰機墜毀北極圈城市 飛行員彈射逃生

中央社芬蘭羅文尼米7日綜合外電報導
芬蘭軍方表示，一架F/A-18大黃蜂戰鬥機今天在芬蘭北極圈城市羅文尼米（Rovaniemi）機場附近墜毀，所幸飛行員順利彈射逃生獲救。圖為搜救人員和車輛停在羅文尼米機場。路透
芬蘭軍方表示，一架F/A-18大黃蜂戰鬥機今天在芬蘭北極圈城市羅文尼米（Rovaniemi）機場附近墜毀，所幸飛行員順利彈射逃生獲救。圖為搜救人員和車輛停在羅文尼米機場。路透

芬蘭軍方表示，一架F/A-18大黃蜂戰鬥機今天在芬蘭北極圈城市羅文尼米（Rovaniemi）機場附近墜毀，所幸飛行員順利彈射逃生獲救。

綜合法新社和路透報導，芬蘭軍方指出，目前戰機墜毀原因仍不明，這起事件約於當地時間上午11時（美東時間上午4時）在羅文尼米機場地區發生。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，現場可看到黑煙竄升，當局派出數輛緊急救護車輛前往現場。

機場營運業者芬那維亞公司（Finavia）告訴法新社，由於下個航班預計還要數小時才會起飛，因此墜機事件目前不致影響民航飛行。

這架大黃蜂戰機（Hornet）隸屬芬蘭空軍，飛行員已經送醫。

芬蘭空軍發布聲明說：「一架F/A-18大黃蜂戰機墜毀羅文尼米機場地區。」

芬蘭空軍還說明，飛行員已經送醫檢查，地面無人員受傷。

羅文尼米機場業者則表示，機場維持開放。

芬蘭於1992年至2000年期間採購了62架大黃蜂戰機，當局後在2021年決定以洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰鬥機汰換這批大黃蜂戰機。

圖為在羅文尼米機場附近濃煙滾滾。路透
圖為在羅文尼米機場附近濃煙滾滾。路透

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