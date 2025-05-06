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喀什米爾事件引發印巴緊張 印度加速興建水力發電廠

中央社斯利那加6日綜合外電報導
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根據產業消息人士和政府文件，繼暫停執行1項與巴基斯坦的水資源共享條約後，印度當局已將喀什米爾地區4項興建中水力發電計畫的啟用時程提前數月。

路透報導，由於擔心導致下游水量減少，巴基斯坦通常反對印度相關水利發電計畫。印度控制的喀什米爾（Indian-administered Kashmir）上月發生致命攻擊後，印度單方面暫停執行1960年的「印度河水資源條約」（Indus Waters Treaty），更新水力發電計畫時程之舉則是印度試圖進一步藉題發揮的新跡象。

新德里指控，4月22日在喀什米爾殺害26人的其中2名「恐怖分子」來自巴基斯坦，並對伊斯蘭馬巴德（Islamabad）採取一系列外交和經濟手段，2個核武鄰國的關係一落千丈。

巴基斯坦否認與這起攻擊有任何干係，揚言針對印方暫停執行條約之舉採取法律行動，並強調「任何截斷或引流巴基斯坦所屬河水的企圖…都將被視為戰爭行徑」。巴基斯坦有8成農地用水和水力發電仰賴印度河水系的供水。

近2周來，兩軍在邊境兩側每夜都利用小型武器駁火。巴基斯坦指出，印度已處在即將發動軍事襲擊的狀態。

截至目前，新德里都對伊斯蘭馬巴德的威脅置之不理，並已採取行動來阻擋水流，包括開始維修查摩（Jammu）與喀什米爾邦2座運轉中的水力發電廠，以增加其蓄水量。

據路透所檢視、印度電力部1份未標示日期的清單，總理莫迪（Narendra Modi）政府已要求當局掃除障礙，加速興建總裝置容量3014兆瓦的4項水力發電計畫。

根據這份文件，這些計畫正由國營的印度國家水力發電公司（NHPC）負責興建，預定於2026年6月至2028年8月之間陸續啟用。

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