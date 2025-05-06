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歐盟扶植半導體業進度落後 SEMI：預算應增至原本4倍

中央社阿姆斯特丹6日綜合外電報導

國際半導體產業協會（SEMI）今天對於歐洲聯盟（EU）諮詢其未來投資預算做出正式回應，當中建議歐盟應將投入晶片產業的支出提高到原本的4倍，並為此分配獨立預算。

路透報導，歐洲議員及半導體業團體正在加緊推動「晶片法2.0版」（Chips Act 2.0）上路，盼盡快追趕歐洲半導體策略落後部分。

由27國組成的歐盟為了規劃其在2028至2034年間的長期支出，並排定在7月宣布預算計畫，正在諮詢晶片產業相關各方，包括設於比利時首都布魯塞爾的國際半導體產業協會歐洲分部。

根據路透見過的回函，國際半導體產業協會建議歐盟執行委員會（European Commission）有必要分配200億歐元（約227億美元）預算給整個半導體產業供應鏈，藉此啟動官方與民間實體合計2600餘億歐元（約2960億美元）投資。

根據歐盟最高審計機關「歐洲審計院」（European Court of Auditors，ECA）3月底發布的報告，以目前進度，歐盟無法達成其最晚2030年在世界晶片市場占有20%的目標。

報告指出，歐盟執委會至今僅為總額430億歐元的歐洲晶片法提供45億歐元資金，且公共資金約8成來自成員國。

國際半導體產業協會表示，歐盟若有獨立的半導體預算，將有助在區域各地創造公平的競爭環境，因為目前各成員國都優先投資自家產業。

國際半導體產業協會說：「半導體目前是支撐現代經濟幾乎各個產業的基本成分，無論是汽車、航太、工業機器人或醫療設備業。但歐盟各國所需的先進晶片和最重要供應鏈零件，絕大多數仍廣泛仰賴非歐洲供應商。」

國際半導體產業協會點名歐盟一些進度落後的部分，包括最先進的人工智慧（AI）晶片以及量子科技。

歐盟 供應鏈 航太

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