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教宗選前 陳日君：改革總是需要「因為我們是罪人」

中央社台北5日電
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天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（前）。 （歐新社資料照）
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（前）。 （歐新社資料照）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮。據天主教媒體報導，陳日君在其中一次樞機團全體會議發言時表示，他到羅馬參加會議，因為教會正處於混亂和分歧的關鍵時刻，並指「改革總是需要的，因為我們是罪人」。

陳日君2022年因「612人道支援基金」被指涉嫌違反國安法被捕，之後獲准保釋。他此前獲法庭批准離港，到梵蒂岡出席教宗方濟各的葬禮。

天主教媒體「支柱」（The Pillar）4日刊登陳日君在其中一次樞機團全體會議的發言。陳日君表示，他們一群年長的樞機主教不是教宗的選舉人；他此前從病中恢復，這場病讓他瘦了10公斤；3年前他因涉嫌違反國安法被捕，獲得保釋。他相信，自己有責任來到這裡。

陳日君表示，上次他獲法庭批准發還護照出席前教宗本篤十六世的葬禮，當時只在羅馬逗留2天；這次，他獲批准10天。

陳日君在發言中分享了他與教宗方濟各相處的回憶。其中一次是在聖伯多祿廣場做完彌撒後，教宗方濟各問候一群主教。當時正值香港發生抗議活動，教宗方濟各走近他，做了個手勢並說：「拿著彈弓上戰場的人來了」。

陳日君表示，他到羅馬是為了參加樞機團全體會議，因為教會正處於混亂和分歧的關鍵時刻，在即將召開的秘密會議上，樞機主教們肩負重大責任，就是選出一位教宗，在聖靈幫助下，帶領大家恢復和諧與和平。

陳日君表示，許多信徒，包括香港教區大多數信徒，都可能為了曾經有一位偉大的改革教宗而感到高興。

陳日君說，「改革」這個詞很神奇，尤其對年輕人來說，但它也很危險。

陳日君表示，「改革總是需要的，因為我們是罪人」。但如果改革是破壞耶穌創立教會的基本要素，唯一、一至聖、至公、從宗徒傳下來的，就不是真正的改革。

下屆教宗選舉7日登場，只能由未滿80歲的樞機主教選出。陳日君無權選舉教宗，但可以提供意見與經驗。

陳日君曾多次批評教宗方濟各任內達成的梵中主教任命協議。協議內容至今一直保密。

教宗 方濟各 香港

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