日印防長會談 深化國防合作將設磋商平台

日本防衛大臣（國防部長）中谷元（右）5日在印度首都新德里與印度國防部長辛赫（左）舉行會談，就深化國防合作達成協議。美聯社

日本 防衛大臣（國防部 長）中谷元5日在印度 首都新德里與印度國防部長辛赫舉行會談，就深化國防合作達成協議。兩人確認了為管理國防合作的進度，將成立日本自衛隊與印度軍方之間的磋商平台。

日本放送協會（NHK）報導，中谷5日與辛赫（Rajnath Singh）舉行會談時指出，「國際局勢急速複雜化，為了基於法治，實現和平與繁榮的印度太平洋，日本與印度強化合作的重要性增高」。此言被視為劍指中國，因為中國加強霸權主義的行徑明顯。

辛赫期待日本能在國防裝備及技術轉移方面提供支援。辛赫表示，「確信日印兩國的合作能到達新境界」。

中谷與辛赫都認為日印有必要深化國防合作。兩人同意，為了管理國防合作的進度，將就成立磋商平台展開協商，並進一步擴大日本自衛隊與印度軍方的聯合訓練等。

印度正在推動戰機與戰車的開發，期待日本提供合作，包括日方出口引擎等。

在與辛赫舉行會談後，中谷對媒體表示，「印度位於連結我國日本與中東及非洲之間海上航路的中央，是極為重要的國家。在印太地區，日印兩國的國防合作有必要儘速具體化」。